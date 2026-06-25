Логистика корректирует процессы

Из-за проблем с топливом логисты меняют процессы, а бизнес корректирует командировки. В 24 регионах России введены ограничения на продажу горючего. Среди них и ключевые логистические узлы, которые связывают Центр с Сибирью, Уралом, Югом и международными транспортными коридорами. Справляются ли логисты с проблемами? И как бизнес пытается избежать кризиса?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Сейчас лимиты на заправку действуют как в отдельных регионах, так и у самих нефтяных компаний. По словам участников логистического рынка, половина крупнейших производителей ограничила суточный отпуск по топливным картам для юридических лиц. Это 50-60 л бензина в день и 200-250 л дизеля. Причем выдача новых карт заблокирована. Такого количества не хватает на длительные поездки, отмечает директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов:

«Данная проблема связана скорее с операционными решениями в рамках каждой транспортной компании. 50 л бензина в день в среднем хватает на 400-600 км для легкового автомобиля и на 600-850 км — для грузового. При среднестатистической эксплуатации этого объема достаточно. Но если сотруднику необходимо поехать в командировку в другой город на автомобиле, 400-600 км уже выглядят не так существенно, и этого может не хватить. То же касается специальных проектов с использованием грузовых автомобилей, когда водители меняются, а сам автомобиль движется без остановки».

Лимиты на АЗС вынуждают перевозчиков заключать договоры с новыми поставщиками и топливными агрегаторами. Логисты вынуждены на ходу перестраивать свои внутренние процессы. Например, вводить правило для автопарков, что тягачи должны дозаправляться до полного бака при расходе трети его объема. Из-за этого время в пути растет на два часа в сутки. Но конечные клиенты этих трудностей даже не замечают, говорит генеральный директор Независимой Сервисной Компании Олег Черников:

«На поставки промышленного оборудования, запчастей и комплектующих отечественного производства импорта приходится много. Честно говоря, я не вижу в нашей сфере никаких проблем. Со стороны наших заказчиков я не вижу каких-то проблем, влияющих на нашу работу, со стороны поставщиков тоже не вижу проблем. Дефицита нет, по срокам поставки также никаких изменений.

Дефицит гипотетически должен начать ощущаться через энное количество месяцев, и тогда он повлияет на поставки оборудования, которыми я занимаюсь. Но пока до него дойдет, все это можно рассматривать как снежный ком или какой-то нарастающий поток. Если вопрос не будет перестроен, урегулирован, это может повлиять на мою деятельность».

Если ситуация действительно не разрешится в ближайшее время, последствия ощутят и потребители, считает генеральный директор федеральной транспортно-логистической компании «Байт Транзит» Алексей Шпикельман:

«Есть серьезный кризис дизельного топлива. По разным оценкам экспертов, возникают сложности в разных регионах. Мы уже готовимся к этому, отслеживаем, где и какие есть проблемы. Видим, что это надолго, и бизнесу будет сложно, потому что дизельного топлива мы потребляем в большом количестве, как и наши партнеры. Есть ограничения в некоторых регионах — по 100 л на одну грузовую машину.

Будут задержки в доставке и, конечно, удорожание, потому что часть транспорта придется поставить на стоянку».

Ранее “Ъ FM” рассказывал, что из-за проблем с авиасообщением российский бизнес изменил формат командировок и переориентировался на поездки на автомобилях. Однако теперь сложности возникли и здесь.

Ангелина Зотина