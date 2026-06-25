На Ямале введен режим ЧС из-за пожара в заповеднике

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) зафиксировано несколько пожаров в заповеднике «Верхне-Тазовский». Из-за осложнения обстановки введен режим ЧС регионального характера, сообщила пресс-служба местного правительства.

Введение режима ЧС позволит привлечь дополнительные силы и средства для оперативной ликвидации возгораний, пояснили в правительстве. Основные усилия направлены на недопущение перехода огня на населенные пункты. По состоянию на 25 июня в округе зарегистрировано 12 возгораний на площади более 3 тыс. га. В тушении задействован 221 человек. Информации о пострадавших нет.

С начала пожароопасного сезона на Ямале зафиксирован 161 природный пожар. Общая площадь, пройденная огнем, превышает 16 тыс. га. С 19 июня по 30 августа в округе действует особый противопожарный режим. На этот период запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, а также проводить сварочные, огневые и резательные работы вне специально отведенных мест.