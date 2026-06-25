Сбербанк с 26 июня снизит ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк (MOEX: SBER) с 26 июня снизит ставки по рыночной ипотеке в зависимости от первоначального взноса. Ставка будет снижена на 0,5 процентного пункта (п. п.) при первоначальном взносе от 20,1% до 30% и на 0,3 п. п. при первоначальном взносе 50,1% и более, сообщили в кредитной организации (пресс-релиз есть у «Ъ»).
Также «Сбер» снизит ставки на новостройки в многоквартирных домах вне проектного финансирования на 0,5%. На «Домклик» минимальная ставка на покупку первичного жилья составит 15,2%, вторичного — 15,5%, по программе «Строительство жилого дома» — 16,9%.
В пресс-службе отметили, что Сбербанк продолжает удерживать максимальную ставку по вкладам на уровне 13,5% годовых сроком на 3-4 месяца. Условия распространяются как на новые деньги, так и при выполнении условий по надбавкам.
Снижение ставок по рыночной ипотеке Сбербанком происходит на фоне общего охлаждения на ипотечном рынке. В мае 2026 года наблюдалось самое значительное за последние четыре года сезонное снижение выдачи ипотечных кредитов на 9%, что затронуло как рыночные, так и государственные программы. Однако, как отмечают эксперты, в долгосрочной перспективе, особенно при реализации прогнозов Банка России по снижению ключевой ставки, на первичном рынке может восстановиться сегмент рыночной ипотеки.
Одним из ключевых факторов, влияющих на доступность ипотеки, является размер первоначального взноса. В начале 2023 года средневзвешенный первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой составлял 24,7%. В то же время, исследования показывают, что в некоторых регионах, например, в Татарстане, лишь небольшой процент работающих жителей может накопить 20%-ный первоначальный взнос за два года. Это подчеркивает значимость таких условий, как размер первоначального взноса, для широкой доступности ипотечного кредитования.