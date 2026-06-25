Сбербанк с 26 июня снизит ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк (MOEX: SBER) с 26 июня снизит ставки по рыночной ипотеке в зависимости от первоначального взноса. Ставка будет снижена на 0,5 процентного пункта (п. п.) при первоначальном взносе от 20,1% до 30% и на 0,3 п. п. при первоначальном взносе 50,1% и более, сообщили в кредитной организации (пресс-релиз есть у «Ъ»).

Также «Сбер» снизит ставки на новостройки в многоквартирных домах вне проектного финансирования на 0,5%. На «Домклик» минимальная ставка на покупку первичного жилья составит 15,2%, вторичного — 15,5%, по программе «Строительство жилого дома» — 16,9%.

В пресс-службе отметили, что Сбербанк продолжает удерживать максимальную ставку по вкладам на уровне 13,5% годовых сроком на 3-4 месяца. Условия распространяются как на новые деньги, так и при выполнении условий по надбавкам.