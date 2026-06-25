WSJ: власти Ирана провели через криптобиржу CoinEx $3,84 млрд

Криптобиржа CoinEx с 2019 года обработала более $3,84 млрд, связанных с подсанкционными иранскими структурами. Корпус стражей исламской революции (КСИР) и другие иранские ведомства использовали финансовые шлюзы биржи, через которые проходили в том числе и похищенные северокорейскими хакерами криптоактивы. Основную роль в получении и координации украденных активов играл Центробанк Ирана. Об этом пишет The Wall Street Journal на основе своего расследования и данных исследовательской фирмы TRM Labs.

Как показывают данные TRM Labs, $2,7 млрд из $3,84 млрд проводились между CoinEx и Nobitex, крупнейшей иранской криптобиржей. За несколько лет было совершено около 6,2 млн отдельных переводов. К 2024 году CoinEx стал крупнейшим внешним контрагентом Nobitex и крупнейшим каналом поступления средств для иранской криптосистемы. Кроме того, у CoinEx совершались трансакции более чем с 60 другими иранскими криптоструктурами, включая Wallex, Ramzinex, Bit Pin, Aban Tether, Excoino, Bit24, Ompfinex, Sarmayex, и Exir. TRM Labs также отследила $67 млн, которые Центробанк Ирана провел через CoinEx с июня 2025 по июнь 2026 года. В компании назвали это частью масштабной схемы по обходу американских санкций и отмывания средств.

В феврале 2025 года хакеры украли на криптобирже Bybit рекордные $1,46 млрд. ФБР заявляло, что они работают на Северную Корею. По данным The Wall Street Journal, часть этих средств прошла через CoinEx с использованием иранских кошельков.

CoinEx была основана бывшим инженером Tencent Хайпо Яном в Гонконге в 2017 году. WSJ удалось связаться с ним, и он подтвердил, что эту криптобиржу используют иранцы, но заявил, что у нее нет связей с иранским правительством. По его словам, в этом месяце CoinEx начала ограничивать доступ к иранскому рынку, блокируя пользователей с IP-адресами в Иране, учитывая высокие риски этого рынка.

Алена Миклашевская