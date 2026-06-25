Дефицит свободной ликвидности у российских банков вырос почти в четыре раза с начала года
С начала года дефицит свободной ликвидности банков (объем свободных денег в распоряжении) вырос почти в четыре раза — с 0,6 трлн руб. в январе до 2 трлн руб. в июне, следует из данных Банка России. По словам собеседников «Известий», причина заключается в росте спроса на наличные.
С января объем наличных денег в обращении вырос на 1,7 трлн руб. Только за май показатель подскочил на 0,4 трлн руб. По итогам 2025 года прирост составил лишь 0,75 трлн руб. Эксперты в области экономики связывают повышение спроса на наличные с перебоями в работе мобильного интернета, уменьшением ставок по депозитам, изменениями в налоговом законодательстве и трендом на зарубежные поездки.
По итогам 2025 года дефицит ликвидности не превышал 900 млрд руб. Директор по аналитике Инго банка Василий Кутьин объясняет показатель тем, что в прошлом году высокие ставки по депозитам стимулировали хранение, а не снятие денег в банках.
Центробанк повысил прогноз структурного дефицита ликвидности до 2,4-3,6 трлн руб. в 2026 году против 1,9-3 трлн руб. в 2025 году. По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, основным фактором стал повышенный прогноз роста наличных в обращении до 2,1 трлн руб. Он отмечает, что банки сохраняют большой запас активов, которые можно использовать как залог для получения средств от ЦБ. Регулятор же имеет достаточно инструментов для поддержания уровня ликвидности сектора.
Увеличение дефицита свободной ликвидности у российских банков с начала года обусловлено в первую очередь ростом спроса на наличные деньги, отказ от которых является для населения рискованной стратегией в условиях кризиса. Заметный рост наличности в обращении также фиксировался в 2022 году — в феврале-марте и сентябре-октябре — когда россияне активно снимали средства из банков на фоне информационных поводов и мобилизации. В 2023 году, после повышения ключевой ставки ЦБ, объем наличных снижался за счет роста процентных ставок по вкладам. По данным Банка России, на динамику спроса на наличные влияют адаптация граждан к налоговым изменениям, а также перебои с интернетом, что подталкивает население к формированию запаса средств, не зависящих от цифровой инфраструктуры. Кроме того, ввод цифрового рубля может усугубить структурный дефицит ликвидности в банковском секторе, так как он, предположительно, заместит часть наличных денег и средств на банковских счетах; ЦБ готов обеспечивать банки ликвидностью в этом случае.
Банки, в свою очередь, могут наращивать заимствования у Центрального банка, чтобы справиться с дефицитом ликвидности. В октябре 2023 года российские банки резко увеличили заимствования у ЦБ, поскольку ожидали повышения ключевой ставки. Это может быть связано с ужесточением требования к нормативу краткосрочной ликвидности для системно значимых банков с марта 2024 года, что вынуждает их увеличивать объем высоколиквидных активов, в основном за счет приобретения ОФЗ. Исторически политика регулирования направлена на обеспечение устойчивости экономики в кризис, хотя сейчас инструмент хранения бюджетного запаса в твердой валюте за границей ограничен. Проблему дефицита ликвидных активов у банков, агрессивно наращивавших кредитование за счет временных послаблений, Банк России намерен решить, стимулируя банки к наращиванию ликвидных активов и улучшению структуры привлеченных средств.