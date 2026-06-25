Дефицит свободной ликвидности у российских банков вырос почти в четыре раза с начала года

С начала года дефицит свободной ликвидности банков (объем свободных денег в распоряжении) вырос почти в четыре раза — с 0,6 трлн руб. в январе до 2 трлн руб. в июне, следует из данных Банка России. По словам собеседников «Известий», причина заключается в росте спроса на наличные.

С января объем наличных денег в обращении вырос на 1,7 трлн руб. Только за май показатель подскочил на 0,4 трлн руб. По итогам 2025 года прирост составил лишь 0,75 трлн руб. Эксперты в области экономики связывают повышение спроса на наличные с перебоями в работе мобильного интернета, уменьшением ставок по депозитам, изменениями в налоговом законодательстве и трендом на зарубежные поездки.

По итогам 2025 года дефицит ликвидности не превышал 900 млрд руб. Директор по аналитике Инго банка Василий Кутьин объясняет показатель тем, что в прошлом году высокие ставки по депозитам стимулировали хранение, а не снятие денег в банках.

Центробанк повысил прогноз структурного дефицита ликвидности до 2,4-3,6 трлн руб. в 2026 году против 1,9-3 трлн руб. в 2025 году. По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, основным фактором стал повышенный прогноз роста наличных в обращении до 2,1 трлн руб. Он отмечает, что банки сохраняют большой запас активов, которые можно использовать как залог для получения средств от ЦБ. Регулятор же имеет достаточно инструментов для поддержания уровня ликвидности сектора.