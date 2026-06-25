В Минюсте предложили ввести уголовную ответственность для владельцев ИИ-площадок

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко, выступая на сессии Петербургского международного юридического форума, сказал, что те иностранные агенты, которые сейчас находятся за границей, «не приносят такого вреда, как приносили бы, находясь здесь», но «волна искусственного интеллекта» может это изменить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы Минюста Олег Свириденко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Замглавы Минюста Олег Свириденко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Представьте себе только на одну секунду, что весь состав иноагентов, который сейчас находится за границей, а их там более пятисот…Представьте себе, что искусственный интеллект просто их заменит и будет делать все то же, что делали иноагенты», — сказал Олег Свириденко.

По словам замминистра, владельцы ИИ-площадок должны «немного сориентироваться» и выставить для пользователей «фильтры, рассчитанные, по крайней мере, на национальную безопасность». В этом контексте он упомянул «Яндекс» и нейросеть «Сбера» «ГигаЧат».

«Развивать страну действительно хорошо, но как бы ее не потерять, если будет удар суверенитету Российской Федерации? А он может быть. Мне представляется… Может быть, я преждевременно об этом говорю, но мне представляется, что нам нужно в законодательстве определить, кто будет отвечать. Вот кто? Владельцы, наверное, этих площадок. По аналогии, как в Китае», — сказал Олег Свириденко.

Он также призвал определить ответственность для владельцев: «Вероятнее всего, административная, возможно, уголовная. Есть еще одна хорошая ответственность — финансовая. Все эти бескорыстно любят деньги, поэтому вот эта ответственность, я думаю, будет самая-самая чувствительная». Олег Свириденко добавил, что сейчас в России есть практика применения штрафов против Google: «Там многомиллиардные штрафы. Понятно, что с "Гугла" мы много чего не возьмем, но здесь-то наши могут за это отвечать».

Полина Мотызлевская, Санкт-Петербург