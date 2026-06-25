В Брянской области два человека погибли при атаке БПЛА
В Брянской области при ударе беспилотников погибли два человека, еще четверо — получили ранения. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук в Telegram.
Как уточнил губернатор, 23-летний молодой человек и 15-летняя девушка погибли при атаке дрона на гражданский автомобиль рядом с селом Солова.
Мужчина и женщина получили осколочные ранения в поселке Вишневый. Другой мужчина пострадал при ударе по автомобилю в поселке Погар. Всех троих госпитализировали. Четвертому пострадавшему — мужчине из поселка Десятуха — врачи оказали помощь на месте.
Минобороны России отчитывалось об уничтожении БПЛА над Брянской областью сегодня ночью, однако их число не уточняло. Всего над 13 российскими регионами сбили 269 беспилотников.
Брянская область, граничащая с Украиной, регулярно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и обстрелам. В регионе введены режимы контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации (ЧС), а также повышен уровень террористической опасности. Власти области, включая губернатора Александра Богомаза и врио главы региона Егора Ковальчука, неоднократно сообщали о сбитых БПЛА и пострадавших среди мирного населения. Происходят атаки на гражданские автомобили и жилые дома, что приводит к гибели и ранениям людей.
За последний год есть данные о многочисленных атаках БПЛА на Брянскую область, в результате которых погибли мирные жители. Например, в мае 2026 года в Стародубском муниципальном округе и селе Старая Погощь из-за атак погибли мирные граждане, в том числе один человек в гражданском автомобиле. В апреле 2026 года в селе Демьянки пострадал сотрудник «Брянскэнерго», а также погиб житель села Лемешовка Севского района в результате удара FPV-дрона. В январе 2026 года в селе Чаусы также погибли два мирных жителя при ударе дрона-камикадзе по движущемуся автомобилю. Эти инциденты подчеркивают продолжающуюся опасность для мирного населения в регионе.