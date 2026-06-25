В Брянской области два человека погибли при атаке БПЛА

В Брянской области при ударе беспилотников погибли два человека, еще четверо — получили ранения. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук в Telegram.

Как уточнил губернатор, 23-летний молодой человек и 15-летняя девушка погибли при атаке дрона на гражданский автомобиль рядом с селом Солова.

Мужчина и женщина получили осколочные ранения в поселке Вишневый. Другой мужчина пострадал при ударе по автомобилю в поселке Погар. Всех троих госпитализировали. Четвертому пострадавшему — мужчине из поселка Десятуха — врачи оказали помощь на месте.

Минобороны России отчитывалось об уничтожении БПЛА над Брянской областью сегодня ночью, однако их число не уточняло. Всего над 13 российскими регионами сбили 269 беспилотников.