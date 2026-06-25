Экс-мэру Троицка смягчили приговор за взятки

Челябинский областной суд изменил приговор бывшему мэру Троицка Александру Виноградову, которого признали виновным в получении взяток (ч. 4, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Информация отражена в картотеке суда. По данным СМИ, ему смягчили наказание с 14 лет до 10 лет шести месяцев лишения свободы.

Обвинительный приговор скорректировали, но менять квалификацию вменяемых статей не стали. В картотеке указано, что такое решение принято в связи с «неправильным применением уголовного закона». Изначально Александру Виноградову назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 9 млн руб. Теперь, как указывают СМИ, он пробудет в колонии 10 лет шесть месяцев и заплатит 7 млн руб. вместо 9 млн руб. В объединенной пресс-службе судебной системы Челябинской области подробно комментировать изменение приговора не стали, подчеркнув, что вся информация указана в карточке дела.

Как установил Троицкий городской суд в феврале 2026 года, в 2020–2022 годах мэр через посредника получил шесть взяток общей суммой 763 тыс. руб. от своего однофамильца — Дмитрия Виноградова, владельца торговых сетей «Копеечка» и «Первый рядом». Действующий на тот момент глава Троицка помогал бизнесмену быстро и беспрепятственно получить разрешение на ввод в эксплуатацию нежилых зданий под магазины, содействовал в вопросе утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане с видом разрешенного использования под торговый объект. Кроме того, за деньги Александр Виноградов обеспечивал организацию и проведение аукционов на право заключения договора аренды земли для нужд предпринимателя, а также не отреагировал на незаконный демонтаж части одного из муниципальных зданий.

По данным прокуратуры, кроме денег экс-глава Троицка получил в качестве взятки беговую дорожку стоимостью 126 тыс. руб. Деньги и тренажер конфискованы. Имущество Александра Виноградова стоимостью более 3,6 млн руб. остается под арестом для исполнения приговора в части гражданского иска.

Виталина Ярховска