В ДНР задержали жителя Мариуполя по подозрению в подготовке теракта в суде
Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя. Его подозревают в попытке совершить теракт в здании одного из районных судов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.
По данным ФСБ, мужчина должен был выполнить задание представителя украинских спецслужб, с которым связался через Telegram. Для совершения теракта, утверждают в ведомстве, он изъял из тайника самодельное взрывное устройство. Его успели задержать возле здания суда до подрыва.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 (госизмена), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению теракта), ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК. Его заключили под стражу.
Задержания в ДНР по подозрению в государственной измене, шпионаже и подготовке терактов в интересах украинских спецслужб происходят регулярно. За последний год ФСБ сообщала о нескольких подобных случаях, в том числе о задержании других жителей Мариуполя. Например, одного мариупольца подозревали в шпионаже и передаче сведений о дислокации Росгвардии, а других — в оправдании атак на Крымский мост и планировании поджога мечети в Белгороде.
Украинские спецслужбы, по данным ФСБ, активно используют Telegram для поиска потенциальных исполнителей терактов и диверсий, создавая фейковые аккаунты и координируя действия удаленно. За выполнение заданий исполнителям якобы обещают денежное вознаграждение. ФСБ неоднократно предупреждала, что все лица, оказывающие содействие противнику, будут установлены и понесут наказание.