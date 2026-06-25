В 17 районах Удмуртии назначили выборы депутатов райсоветов

Избирком Удмуртии объявил о старте муниципальных избирательных кампаний: выборы назначены не менее чем в 17 районах республики. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Выборы в районные советы депутатов пройдут в 25 районах республики, всего замещается 520 депутатских мандатов»,— сказала председатель избиркома Удмуртии Светлана Пальчик.

Выдвижение кандидатов начинается 11 июля. Голосование пройдет 18-20 сентября одновременно с выборами депутатов в Госдуму.

Напомним, на сентябрьских выборах в Удмуртии применят дистанционное электронное голосование (ДЭГ).