«Иной испугаться может»

Глава Минюста Константин Чуйченко предположил, что права человека не могут быть единственной общественной ценностью. По словам министра, в список основных приоритетов России нужно внести пункт об укреплении государства. Ранее замминистра Вадим Баланин назвал сожительство без брака угрозой национальной безопасности страны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не считает озвученные тезисы большой сенсацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Заместитель министра юстиции Вадим Баланин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме — сокращенно ПМЮФ, — сделал достаточно интересное заявление по такой важной теме, как борьба за демографию.

Замминистра юстиции Вадим Баланин: Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений супружеских союзов остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны.

Сразу после этого, в частности в Госдуме, видимо, попытались успокоить граждан РФ — наказывать за «сожительство без брака» не планируется. Сразу навеяло давно забытой историей из советского прошлого, когда в гостиницы или дома отдыха не селили без штампа в паспорте. Хотя кажется, что демография от подобных мер, наоборот, может серьезно пострадать. Так что не все здесь однозначно, как может показаться на первый взгляд.

Между тем можно предположить, что заместитель выступил на разогреве — перед яркой речью непосредственного руководителя господина Баланина. Министр юстиции Константин Чуйченко озвучил тезис о том, что статья 2 Конституции РФ о приоритете прав и свобод человека и гражданина несколько устарела. Необходимо сделать акцент в пользу укрепления государства, ибо слабое государство не может обеспечить указанные выше права человека и гражданина. Иными словами, со всем этим либерализмом из 1990-х пора заканчивать.

Мы не будем вступать в столь глобальную дискуссию. Однако на первый план выходит логичный вопрос: что значит сильное или слабое государство? Нужно это как-то прописать подробнее, научно обосновать, чтобы понятнее было — в чем сила, брат? Сложно порой ответить. Иной испугаться может: мол, раздавит тебя такая сила и не поперхнется. А другой решит поспорить: права-то, конечно, у нас есть, однако обязанностей явно больше. И что над чем в приоритете, сказать непросто.

Кроме того, всегда казалось, что сильное государство — то, где народ в большинстве своем живет хорошо. Соответственно, и разводиться нет причин, а связь или, того хуже, сожительство без брака нет нужды считать угрозой национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны.

Дмитрий Дризе