Самозанятые принесли в бюджет Башкирии более 1,5 млрд рублей

В 2025 году налог на самозанятых принес бюджету Башкирии более 1,5 млрд руб., рассказала депутатам Курултая исполняющая обязанности министра финансов Башкирии Светлана Малинская, отчитывавшаяся об исполнении бюджета.

Вопрос об экономическом эффекте института самозанятости задал представитель фракции «Единая Россия» Алексей Шмелев, по словам которого с 2020 года в Башкирии зарегистрировалось 360 тыс. самозанятых.

Со слов госпожи Малинской, с 2024 года отчисления от самозанятых выросли на 60%. Налоговая база выросла за год с 300 тыс. до 360 тыс. человек, отметила глава минфина.

Согласно бюджетной отчетности за 2025 год, налог на профессиональный доход принес бюджету Башкирии около 1,34 млрд руб.

По данным министерства предпринимательства и туризма Башкирии, в этом году число самозанятых в регионе превысило 373,4 тыс. человек. В ФНС отмечают, что реальную деятельность ведут 85% граждан, выплачивающих налог на профессиональный доход.

Идэль Гумеров