Более 300 тысяч жителей Башкирии оформили самозанятость

Около 344 тыс. самозанятых выбрали регионом деятельности Башкирию, рассказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе регионального управления Федеральной налоговой службы. Реальную активную деятельность ведут 85% зарегистрированных самозанятых.

По словам представителей ведомства, основными направлениями деятельности граждан, перечисляющих в бюджет налог на профессиональный доход (НПД), являются автоуслуги, сфера красоты и здоровья, IT- и информационные услуги, строительство и ремонт.

В прошлом году налог на профессиональный доход принес бюджету Башкирии более 1,3 млрд руб. — это на 58,2% больше показателей 2024 года. Еще 784,2 млн руб. перечислены в Фонд обязательного медицинского страхования. Налоговое и бюджетное законодательство требует, чтобы в региональные бюджеты приходили 63%, в ФОМС — 37% начислений на доходы самозанятых.

«Режим НПД в Башкортостане доказал свою эффективность как инструмент поддержки малого предпринимательства и стабильного источника доходов бюджета»,— подчеркивают в УФНС Башкирии

Идэль Гумеров