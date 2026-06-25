Reuters: США намерены купить у Nissan завод для производства БПЛА в Японии
Американская оборонная компания Anduril Industries ведет переговоры с японской Nissan о приобретении завода автопроизводителя Oppama в городе Йокосука для производства беспилотников. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на три источника.
По словам собеседников агентства, решение еще не принято. Nissan обсуждает сделку и с другими потенциальными покупателями. Кроме того, Anduril необходимо заручиться военными заказами от японского правительства, чтобы окупить расходы на возможную покупку, отметили источники. Nissan и Anduril от комментариев отказались. Однако американская компания отметила, что «изучает возможности для укрепления» производства в Японии.
В новой стратегии национальной безопасности, которую кабинет премьер-министра Санаэ Такаити может представить к концу года, планируется увеличить расходы на создание и приобретение беспилотников. При этом сделка с Anduril может вызвать критику, поскольку обычно американскую военную технику строят японские компании по лицензии, отмечается в публикации.
Nissan Motor планирует прекратить производство на автомобильном заводе в районе Оппама города Йокосука к марту 2028 года. Сборку машин перенесут на предприятие в префектуре Фукуока. Завод в Оппаме — один из первых в послевоенной Японии и один из основных для Nissan. Он работает с 1961 года.
Переговоры Anduril Industries о приобретении завода Nissan в Оппаме проходят на фоне значительного увеличения затрат Японии на оборону. Страна стремится нарастить свои оборонные возможности, что ранее было немыслимо в рамках её послевоенной пацифистской конституции. Япония уже планирует закупку сотен американских крылатых ракет Tomahawk, а также рассматривает возможность приобретения атомных подводных лодок и беспилотников украинского производства. Эти шаги, включая потенциальную сделку с Anduril, направлены на укрепление национальной безопасности и повышение конкурентоспособности в военной сфере.
В целом, рынок производства БПЛА активно развивается, и многие страны инвестируют в эту область. Например, США стремятся сотрудничать с Украиной для получения технологий БПЛА, а Иран помогает России в строительстве завода по производству беспилотников. На фоне участившихся атак беспилотников, аэропорты, такие как Международный аэропорт Казани, закупают системы обнаружения и противодействия БПЛА для обеспечения безопасности.