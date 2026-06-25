Reuters: США намерены купить у Nissan завод для производства БПЛА в Японии

Американская оборонная компания Anduril Industries ведет переговоры с японской Nissan о приобретении завода автопроизводителя Oppama в городе Йокосука для производства беспилотников. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на три источника.

По словам собеседников агентства, решение еще не принято. Nissan обсуждает сделку и с другими потенциальными покупателями. Кроме того, Anduril необходимо заручиться военными заказами от японского правительства, чтобы окупить расходы на возможную покупку, отметили источники. Nissan и Anduril от комментариев отказались. Однако американская компания отметила, что «изучает возможности для укрепления» производства в Японии.

В новой стратегии национальной безопасности, которую кабинет премьер-министра Санаэ Такаити может представить к концу года, планируется увеличить расходы на создание и приобретение беспилотников. При этом сделка с Anduril может вызвать критику, поскольку обычно американскую военную технику строят японские компании по лицензии, отмечается в публикации.

Nissan Motor планирует прекратить производство на автомобильном заводе в районе Оппама города Йокосука к марту 2028 года. Сборку машин перенесут на предприятие в префектуре Фукуока. Завод в Оппаме — один из первых в послевоенной Японии и один из основных для Nissan. Он работает с 1961 года.