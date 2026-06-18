С начала месяца бензин в Башкирии подорожал на 0,31%

В первую половину июня стоимость автомобильного бензина в Башкирии, вне зависимости от марок, выросла с 65,06 руб. до 65,26 руб. за литр, следует из еженедельных отчетов Росстата. В относительном выражении рост цен с 1 по 15 июня составил около 0,31%.

В первую неделю июня бензин подорожал на 0,17%, во вторую — на 0,14%.

Цена дизельного топлива за две недели в регионе выросла на 0,54%: с 76,25 руб. до 76,66 руб. за литр.

С 16 июня 2025 года бензин в Башкирии подорожал на 12,1%, солярка — на 11,49%. За прошлый месяц — с 27 апреля по 1 июня — стоимость бензина выросла на 0,28%, дизтоплива — на 1,86%.

В среднем по России бензин с начала июня подорожал на 1,89%, до 69,11 руб. за литр, дизельное топливо — на 1,66%, до 80,78 руб. за литр. В мае рост цен на бензин составил 1,09%, на дизтопливо — 1,75%.

Идэль Гумеров