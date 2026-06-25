В Свердловской области 43 проекта получили президентские гранты

43 проекта из Свердловской области получили поддержку Фонда президентских грантов по итогам второго конкурса 2026 года. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Регион вошел в топ-5 по количеству поддержанных инициатив. Общий объем грантовой поддержки составит почти 115 млн рублей.

Среди победителей — «Академия инклюзии», которая помогает делать культурные события доступными для людей с инвалидностью. На средства гранта команда адаптирует Музей истории Екатеринбурга и разработает инклюзивные экскурсии.

Почти 15 млн рублей получит проект «Кухня добрых блюд. Новые возможности» — его участники ежедневно готовят бесплатные обеды для нуждающихся в Екатеринбурге, Березовском и Первоуральске. Поддержку также получили историко-просветительский проект «На границе империи. Дорогами императоров», ревдинский «КиберЩит» по обучению пенсионеров цифровой безопасности, фестиваль помощи животным «Теплота» и Новогодний фестиваль Дедов Морозов в Первоуральске.

Всего на конкурс поступило более 10 тыс. заявок со всей страны. Победителями стали 1426 НКО, которые получат 4,28 млрд рублей. Реализация проектов в Свердловской области начнется в июле.

Анна Капустина