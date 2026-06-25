«УСТЭК-Челябинск» привлекли к ответственности за нарушения на тепловых сетях

Уральское управление Ростехнадзора возбудило административные дела в отношении АО «УСТЭК-Челябинск» и должностных лиц компании по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации тепловых сетей). Причиной стали многочисленные нарушения, выявленные на трубопроводах, сообщает пресс-служба ведомства.

Административные дела управление Ростехнадзора завело после плановой проверки теплоснабжающей организации. Установлено, что на некоторых участках сети повреждены опорные конструкции труб либо нет тепловой изоляции. Перекрытия отдельных тепловых камер сломаны, а газоопасные камеры не имеют запирающих устройств. Кроме того, техническая политика предприятия не содержит требований к используемым материалам и оборудованию. Всего ведомство обнаружило 36 нарушений на объектах организации.

Виталина Ярховска