В Курганской области инфляция снизилась до 5,9%

Годовая инфляция в Курганской области снизилась и составила 5,9%. В мае по сравнению с апрелем подешевели помидоры, огурцы и импортные фрукты. Цены на бензин, услуги и непродовольственные товары, наоборот, выросли, сообщает пресс-служба курганского отделения Центробанка РФ.

Стоимость отечественных овощей и фруктов снизилась благодаря росту производства тепличных овощей, а импортных — за счет укрепления рубля.

Цены на топливо поднялись из-за сезона полевых работ и роста числа авиапутешествий. Повышенный спрос на перелеты также привел к подорожанию отдыха внутри страны. А вот интерес к некоторым зарубежным направлениям в межсезонье стал несколько меньше, чем в прошлом месяце, за ним снизились и цены на путевки.

Снижение темпов инфляции — общероссийский тренд. Например, в мае 2026 года общероссийская годовая инфляция замедлилась до 5,3%.

Евгений Рыженьков