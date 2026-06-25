В Каменске-Уральском осудили уборщицу, сломавшую девочке нос

Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор местной жительнице, которая ударила кулаком в лицо несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что 8 февраля 2026 года женщина, работавшая уборщицей в ресторане в одном из торговых центров, вступила в конфликт с девочкой 2011 года рождения. Подросток сделала ей замечание, после чего уборщица оскорбила ее нецензурной бранью в присутствии посетителей, а затем ударила кулаком в лицо.

В результате у девочки диагностировали закрытый перелом костей носа. Женщину признали виновной по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия в отношении несовершеннолетней) и приговорили к 300 часам обязательных работ.

Анна Капустина