Челябинские власти не смогли взыскать 64 млн рублей субсидий на модульные отели

Арбитражный суд Челябинской области не стал удовлетворять требования главного управления координации развития туризма в регионе к ООО «Озеро Тургояк». Учреждение хотело взыскать 64,5 млн руб. с компании, получившей субсидию на создание модульных отелей, сообщает пресс-служба суда.

ГУ просило взыскать в бюджет области субсидии в размере 27 млн руб. и 37,5 млн руб. по договорам за 2023 и 2024 годы соответственно. «Озеро Тургояк» получило помощь на создание модульных средств размещения общим количеством 43 номера в рамках проекта «Я люблю Тургояк». Аналогичные иски были поданы к индивидуальному предпринимателю Сергею Плешкову. Он должен вернуть, по мнению учреждения, 64 млн руб., выданных на создание глэмпинга «Ямское парк». Из этой суммы 44 млн руб. с него уже взыскал Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Первая инстанция — арбитражный суд Свердловской области — тоже отказала ГУ в удовлетворении требований.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2023-2024 году правительство РФ выделяло Челябинской области субсидии на создание модульных средств размещения в общей сумме почти 1 млрд руб.

Виталина Ярховска