В Кушве организовали полевую кухню для пострадавших от смерча

В Кушве (Свердловская область) работает полевая кухня для тех, чьи дома пострадали от смерча. Об этом в своих социальных сетях написал глава муниципалитета Михаил Слепухин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глава Кушвы Михаил Слепухин Фото: Глава Кушвы Михаил Слепухин

«Приходите получать горячее питание, не забудьте взять с собой емкости»,— написал господин Слепухин.

Пункт разместили в палатке на месте бывшей Тополиной рощи. Добровольцы по заявкам развозят горячее питание по домам жителей.

Смерч, прошедший в Кушве 22 июня, разрушил 32 дома. Повреждено 25 автомобилей и 15 линий электропередачи, за медицинской помощью обратились 16 человек. Без электричества остались более 4 тыс. частных домов, в муниципалитете ввели режим ЧС.

Подробнее о случившемся — в материале «Выхожу, смотрю, а двора нет»

Анна Капустина