Избирком Колумбии объявил де ла Эсприэлью избранным президентом

Национальный избирательный совет Колумбии объявил Абелардо де ла Эсприэлью избранным президентом страны по итогам второго тура выборов, прошедшего 21 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абелардо де ла Эсприэлья

Фото: Rodrigo Abd /AP, AP Абелардо де ла Эсприэлья

Фото: Rodrigo Abd /AP, AP

Абелардо де ла Эсприэлья позиционирует себя как сторонник Дональда Трампа и называет себя «Эль Тигро». Он возглавит государство на конституционный период 2026-2030 годов. Вице-президентом был назначен Хосе Мануэль Рестрепо.

Согласно итоговым данным избирательного органа, представитель движения «Защитники Родины» Абелардо де ла Эсприэлья набрал 12 960 166 голосов. Его оппонент, кандидат от правящей коалиции «Исторический пакт», Иван Сепеда Кастро, получил поддержку 12 708 312 избирателей. Всего в голосовании приняли участие более 26,3 млн граждан. Недействительными признали около 220 тыс. бюллетеней.

Прошлый глава Колумбии Густаво Петро не участвовал в президентских выборах. В отношении него 9 июня профильная комиссия открыла два дисциплинарных расследования. Его подозревают в незаконном ведении политической агитации перед голосованием.