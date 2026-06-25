Избирком Колумбии объявил де ла Эсприэлью избранным президентом
Национальный избирательный совет Колумбии объявил Абелардо де ла Эсприэлью избранным президентом страны по итогам второго тура выборов, прошедшего 21 июня.
Абелардо де ла Эсприэлья
Фото: Rodrigo Abd /AP, AP
Абелардо де ла Эсприэлья позиционирует себя как сторонник Дональда Трампа и называет себя «Эль Тигро». Он возглавит государство на конституционный период 2026-2030 годов. Вице-президентом был назначен Хосе Мануэль Рестрепо.
Согласно итоговым данным избирательного органа, представитель движения «Защитники Родины» Абелардо де ла Эсприэлья набрал 12 960 166 голосов. Его оппонент, кандидат от правящей коалиции «Исторический пакт», Иван Сепеда Кастро, получил поддержку 12 708 312 избирателей. Всего в голосовании приняли участие более 26,3 млн граждан. Недействительными признали около 220 тыс. бюллетеней.
Прошлый глава Колумбии Густаво Петро не участвовал в президентских выборах. В отношении него 9 июня профильная комиссия открыла два дисциплинарных расследования. Его подозревают в незаконном ведении политической агитации перед голосованием.
В Колумбии наблюдался схожий с другими странами тренд на смену власти или внутриполитические изменения. Например, в 2025 году в Южной Корее и Японии также произошла смена власти, причем в Южной Корее это случилось после импичмента предыдущему лидеру и последующих внеочередных парламентских выборов. В Японии смена премьер-министра также произошла не по расписанию после скандалов в правящей партии и утраты большинства на парламентских выборах. Эти события подчеркивают, что политические изменения и избирательные процессы часто отражают более широкие тенденции в мире, где избиратели стремятся к обновлению или реагируют на внутренние кризисы.
Прошлый президент Колумбии Густаво Петро не участвовал в выборах из-за дисциплинарных расследований, что является значимым фактором, исключившим действующего главу государства из избирательного процесса. Подобные ситуации, когда кандидаты сталкиваются с юридическими или этическими вызовами, могут существенно влиять на ход выборов и общественное мнение. Например, в США перед выборами 2024 года бывший президент Дональд Трамп был признан виновным по уголовному делу, что, по мнению экспертов, серьезно повлияло на его кампанию и вызвало дискуссии о честности судебного процесса. Такие события часто приводят к поляризации электората, где сторонники кандидата считают обвинения политически мотивированными, а оппоненты используют их для дискредитации.