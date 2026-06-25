Бывший глава аппарата мэра Нью-Йорка обвинен в получении взяток

Фрэнк Кароне, руководивший в 2022 году аппаратом экс-мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, арестован по федеральному делу о взяточничестве. Как сообщает Associated Press, дело связано с получением взятки на сумму более $100 тыс. в обмен на предоставление владельцу отеля выгодного контракта на строительство приюта для мигрантов.

«Фрэнку Кароне было доверено управлять городским правительством, но вместо этого он поставил свое богатство и статус выше служебных обязанностей», - сообщила в суде помощник прокурора США Сара Виник. Адвокат Кароне, комментируя его арест, заявил, что дело основано на «многочисленных предположениях». По его словам, нет ни одного факта, указывающего на то, что Фрэнк Кароне сделал что-то конкретное, чтобы повлиять на что-либо в правительстве Нью-Йорка.

В обвинениях отмечается, что в 2022 году во время городской кампании по расширению приютов отель гражданина китайского происхождения получил $6,8 млн для создания приюта. При этом ранее Департамент социальных служб Нью-Йорка неоднократно отклонял его заявку на размещение приюта в его отеле. Фрэнк Кароне получил взятку от владельцев отеля через юридическую фирму своего брата Энтони.

Влад Никифоров