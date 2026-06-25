Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня подвергла критике правящую на острове Демократическую партию за отказ в допуске туроператорам континентальной части страны. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Заявки на посещение Тайваня подавали представители туристической отрасли из Шанхая и провинции Фуцзянь. Им необходимо было ознакомиться с туристическими маршрутами перед запуском новых направлений. Власти КНР разрешили жителям этих районов индивидуальные поездки на Тайвань в рамках политических мер, направленных на расширение обменов и сотрудничества.

Представитель канцелярии Чэнь Биньхуа на брифинге сообщил, что руководство правящей на острове партии отказалось согласовывать заявки. Данный шаг он определил как «типичный пример политических манипуляций и преднамеренного создания препятствий». Чиновник подчеркнул, что Демократическая партия игнорирует трудности, с которыми сталкивается туристическая отрасль Тайваня, а также интересы граждан, препятствуя восстановлению рынка ради политической выгоды.

Эрнест Филипповский