Власти Китая возмущены отказом Тайваня принять материковых туроператоров
Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня подвергла критике правящую на острове Демократическую партию за отказ в допуске туроператорам континентальной части страны. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Заявки на посещение Тайваня подавали представители туристической отрасли из Шанхая и провинции Фуцзянь. Им необходимо было ознакомиться с туристическими маршрутами перед запуском новых направлений. Власти КНР разрешили жителям этих районов индивидуальные поездки на Тайвань в рамках политических мер, направленных на расширение обменов и сотрудничества.
Представитель канцелярии Чэнь Биньхуа на брифинге сообщил, что руководство правящей на острове партии отказалось согласовывать заявки. Данный шаг он определил как «типичный пример политических манипуляций и преднамеренного создания препятствий». Чиновник подчеркнул, что Демократическая партия игнорирует трудности, с которыми сталкивается туристическая отрасль Тайваня, а также интересы граждан, препятствуя восстановлению рынка ради политической выгоды.
Отношения между Тайванем и КНР характеризуются постоянной напряженностью, поскольку Пекин считает остров неотъемлемой частью своей территории и стремится к воссоединению, не исключая применения силы. Власти КНР активно противодействуют международному признанию Тайваня и его попыткам добиться независимости. Тайвань, в свою очередь, подчеркивает свою независимость и развивает оборонный потенциал, обращаясь за поддержкой к США и другим странам.
Ситуация вокруг Тайваня является одной из ключевых тем в отношениях между Китаем и США, где Вашингтон, при всей поддержке Тайваня, старается не допустить прямого военного конфликта. Недавние визиты высокопоставленных американских политиков на Тайвань, как и встречи тайваньских официальных лиц с представителями США, регулярно вызывали резкую критику со стороны Пекина и приводили к обострению обстановки в Тайваньском проливе, включая проведение Китаем масштабных военных учений. Эти события демонстрируют тонкую грань, на которой балансируют отношения в регионе.
Отказ Тайваня принять туроператоров континентального Китая происходит на фоне более широкого противостояния, в рамках которого Пекин уже предпринимал шаги по сближению, например, предлагая меры поддержки для тайваньского бизнеса на материке и восстанавливая прямое авиасообщение. Прошлые попытки стимулировать сотрудничество также не всегда находили отклик у властей Тайваня, а готовность тайваньцев работать на материке снизилась до рекордно низкого уровня.