Сообщница Эпштейна Гилейн Максвелл обжалует свой приговор по делу о торговле людьми

Гилейн Максвелл, соратница осужденного за сутенерство и секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна, обжалует свой приговор от 2021 года, по которому ее осудили на 20 лет за пособничество и участие в торговле несовершеннолетними девочками. Согласно рассекреченным 24 июня судебным документам, Максвелл опирается на опубликованные документы по делу Эпштейна, которые, якобы, делают ее приговор «недействительным, небезопасным и несостоятельным», сообщает ABC News.

«Ни один здравомыслящий присяжный не признал бы меня виновной, если бы эти документы были представлены присяжным или для перекрестного допроса»,— отмечается в заявлении Максвелл, поданном в апреле и засекреченном с того момента. Максвелл самостоятельно представляет свои интересы в суде, пытаясь добиться отмены обвинительного приговора или смягчения наказания. Опираясь на опубликованные файлы, она также полагает, что правительство скрывало важные доказательства, свидетели давали ложные показания и адвокаты жертв Эпштейна фактически выступали в качестве обвинителей в ее уголовном деле.

Федеральные прокуроры Нью-Йорка в опровержении назвали утверждения Максвелл спекулятивными, фактически ошибочными и процессуально несостоятельными. Минюст США признает, что в некоторых случаях документы по делу Эпштейна не находились в распоряжении адвокатов Максвелл до начала ее судебного процесса, но уточняет, что «ни один из этих случаев не является нарушением закона или конституционных прав и не повлиял бы на вердикт».

В свою очередь Максвелл утверждает, что подход правительства к ее ходатайству направлен на «минимизацию каждой категории» доказательств по отдельности, вместо того чтобы оценивать материалы дела Эпштейна как «компоненты более широкой картины». Максвелл намерена добиться доступа к копиям новых документов по делу Эпштейна, чтобы доказать, что во время судебного разбирательства или вынесения ей приговора были серьезные нарушения конституционных прав или что появились существенные новые доказательства, подтверждающие ее невиновность.

Влад Никифоров