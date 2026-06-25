В Приморье найдено возможное местоположение пропавшего вертолета

МЧС получило информацию о предполагаемом местонахождении вертолета Robinson R44, пропавшего 21 июня в Тернейском округе Приморского края. На борту геликоптера находилось два человека. В район поиска направлены спасатели ведомства.

«Вчера в ходе проведения воздушной разведки, в 12 километрах северо-западнее н.п. Светлая, были зафиксированы помехи в радиосигнале, которые указывают на возможное место нахождение пропавшего вертолета»,— написано в сообщении регионального главка МЧС.

Для проведения поисковых работ «по предполагаемым координатам нахождения пропавшего вертолета» доставляются спасатели из Хабаровска, Находки и села Рудная Пристань. Задействован вертолет Ми-8 МЧС из Хабаровска, а такая же винтокрылая машина со спасателями на борту ожидает улучшения погодных условий для вылета из Владивостока.

Напомним, вертолет Robinson R44 (регистрационный номер RA-07425) авиакомпании «Гранат» вылетел 21 июня с посадочной площадки, расположенной в поселке Терней, в направлении населенного пункта Единка Тернейского округа — для выполнения лесоавиационных работ. На борту находились два человека — пилот и летчик-наблюдатель. В назначенное время экипаж на связь не вышел.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).

Алексей Чернышев, Владивосток