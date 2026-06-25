В Приморье найдено возможное местоположение пропавшего вертолета
МЧС получило информацию о предполагаемом местонахождении вертолета Robinson R44, пропавшего 21 июня в Тернейском округе Приморского края. На борту геликоптера находилось два человека. В район поиска направлены спасатели ведомства.
«Вчера в ходе проведения воздушной разведки, в 12 километрах северо-западнее н.п. Светлая, были зафиксированы помехи в радиосигнале, которые указывают на возможное место нахождение пропавшего вертолета»,— написано в сообщении регионального главка МЧС.
Для проведения поисковых работ «по предполагаемым координатам нахождения пропавшего вертолета» доставляются спасатели из Хабаровска, Находки и села Рудная Пристань. Задействован вертолет Ми-8 МЧС из Хабаровска, а такая же винтокрылая машина со спасателями на борту ожидает улучшения погодных условий для вылета из Владивостока.
Напомним, вертолет Robinson R44 (регистрационный номер RA-07425) авиакомпании «Гранат» вылетел 21 июня с посадочной площадки, расположенной в поселке Терней, в направлении населенного пункта Единка Тернейского округа — для выполнения лесоавиационных работ. На борту находились два человека — пилот и летчик-наблюдатель. В назначенное время экипаж на связь не вышел.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).
Подобные авиационные происшествия с вертолетами "Robinson" и возбуждением уголовных дел по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего смерть двух или более лиц, не являются редкостью. Например, в Архангельской области пропадал частный вертолет Robinson 44 с двумя людьми на борту, в Приамурье разбился Robinson R66 золотодобывающей компании "Хэргу" с тремя находящимися на борту людьми. Также в Пермском крае (на территории базы отдыха "Ашатли-парк") произошло крушение частного вертолета Robinson, в результате чего погибли два человека.