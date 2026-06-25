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Журналист Al Arabiya погиб при взрыве автомобиля в Йемене

Корреспондент саудовских телеканалов Al Arabiya и Al Hadath Мохаммед Айдах погиб при взрыве машины в городе Эль-Мукалла на востоке Йемена. Официальных подробностей о взрыве нет.

По информации Al Arabiya, органы безопасности Эль-Мукаллы около месяца назад предупреждали журналиста об угрозе его жизни.

Как сообщил источник «РИА Новости» в органах власти провинции Хадрамаут, взрывное устройство сработало, когда журналист ехал по главной улице Ас-Ситтин. Журналист погиб на месте.

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