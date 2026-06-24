Спикер парламента Грузии заявил, что Европарламент не признает суверенитет страны
Европарламент и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не признают суверенитет Грузии, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Свои слова он объяснил тем, что европейские парламентские органы не признают результаты выборов 2024 года, на которых победила партия «Грузинская мечта».
«По своей сути это один и тот же институт, потому что решения этих парламентов находятся в руках одних и тех же политических группировок. Это "Европейская народная партия", которая задает основной тон принимаемым решениям и членом которой является "национальное движение", антиконституционная партия, которая по-прежнему является их членом и по-прежнему прославляет (экс-президента Грузии,— "Ъ") Михаила Саакашвили»,— сказал Шалва Папуашвили в интервью Rustavi 2.
Как добавил спикер парламента, в 2024 году грузинский народ сделал свой выбор, но «политические группы, вовлеченные в эти институты, сказали "нет"». По его словам, Европарламент и ПАСЕ «создали в своих фантазиях воображаемый грузинский народ» и на самом деле не понимают, что такое Грузия.
Парламентские выборы, на которых победила «Грузинская мечта», прошли в октябре 2024 года. Четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент, отказались участвовать в его работе. Депутаты трех из них отказались от мандатов. После выборов в стране начались масштабные протесты. Участники акций обвинили «Грузинскую мечту» в фальсификации результатов голосования и потребовали провести новые выборы. В ответ на силовое подавление протестов и дальнейшее ограничение свобод Евросоюз заморозил финансовую помощь Грузии.
Европарламент и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на протяжении 2024 года неоднократно выражали обеспокоенность ситуацией с демократией в Грузии. Они критиковали власти Грузии за аресты демонстрантов, ограничение работы СМИ и НКО, а также использование чрезмерной силы против участников антиправительственных манифестаций. В документах Европарламента отмечалось, что руководство страны придерживается «авторитарного курса», и это ставит под вопрос курс Грузии на евроинтеграцию.
Евросоюз также заморозил финансовую помощь Грузии и отменил безвизовый режим для обладателей грузинских дипломатических паспортов в ответ на принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» (закона об иноагентах). Несмотря на то что Грузия сохранила статус кандидата в ЕС и безвизовый режим для обычных граждан, переговоры о членстве в союзе были заморожены на неопределенное время. Европарламент требовал отмены «репрессивных законов», а в случае отказа рекомендовал ввести санкции против лиц, ответственных за попрание демократических норм, включая основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили.
Сами парламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года прошли на фоне поляризованной атмосферы. Международные наблюдатели и Европарламентарии сообщали о нарушениях, таких как установленные видеокамеры на участках, давление на избирателей, а также дисбаланс в финансировании кандидатов. Оппозиционные партии и президент Саломе Зурабишвили не признали итоги выборов, назвав их нелегитимными и призвав к протестам, которые сопровождались столкновениями с силовиками.