Тело убитого мужчины обнаружили у археологического памятника на севере Англии

Тело 26-летнего мужчины обнаружили у каменного круга «Девять дам» в национальном парке Пик-Дистрикт на севере Англии. По информации полиции, он мог быть убит в праздник летнего солнцестояния, который выпал на 21 июня.

Как сообщает Sky News, убитый — Исаак Клэр-Уоттс из Ноттингема. Полиция уже задержала 41-летнего мужчину, который может быть причастен к случившемуся.

Детектив-инспектор Тони Оуэн призвал всех, кто посещал праздник летнего солнцестояния в эти выходные, помочь следствию. «Жизнь молодого человека была отнята самым жестоким образом, поэтому для меня и моей команды жизненно важно составить четкую картину точных обстоятельств его смерти»,— сказал он. По его информации, в ближайшие дни на месте происшествия будет увеличено число полицейских.

Каменный круг «Девять дам» (Nine Ladies Stone Circle) является частью комплекса доисторических кругов и стоячих камней на пустоши Стэнтон-Мур. Ученые полагают, что большинство из них были созданы примерно от 3 до 4 тыс. лет назад. Согласно поверью, каменный круг изображает девять девушек, превращенных в камень в наказание за танцы в воскресный день.