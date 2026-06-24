В регионах УрФО заменят 1,9 тысяч километров ветхих сетей до конца года
На территории всех шести регионов Уральского федерального округа (УрФО) обновят около 1,9 тыс. км ветхих инженерных сетей, сообщил полномочный представитель президента Артем Жога в своем Telegram-канале. По его словам, наибольший объем работ по модернизации коммунальной инфраструктуры предстоит провести в Ханты-Мансийском автономном округе (900 км), Свердловской области (600 км) и Челябинской области (200 км), меньший — в Курганской области (100 км), Ямало-Ненецком автономном округе (90,7 км) и Тюменской области (53 км).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Важно наращивать темпы замены труб. Для этого требуется усилить реализацию инвестиционных проектов в коммунальном секторе, эффективно использовать средства, привлекать механизмы инфраструктурного меню»,— сказал господин Жога губернаторам на Совете при полпреде.
Артем Жога попросил глав регионов в рамках подготовки к следующему отопительному сезону держать на личном контроле вопросы состояния жилищного фонда и социальных объектов, сформировать запасы топлива и провести ремонт котельных. «Нужно заблаговременно обеспечить аварийные бригады кадрами, техникой, запчастями и материалами, чтобы в случае нештатных ситуаций они могли оперативно устранить любую неисправность»,— указал он.
Господин Жога подчеркнул, что властям регионов также необходимо более внимательно следить за работой управляющих компаний. «От скорости и эффективности их взаимодействия с населением зависит впечатление жителей как о готовности конкретного дома к прохождению зимних максимумов, так и в целом о работе отрасли»,— сказал полпред.