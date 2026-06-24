Курс доллара. Прогноз на 25–26 июня

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления После завершения налогового периода рубль может ускорить темпы ослабления Рубль остается под давлением как внешних, так и внутренних факторов, однако выглядит неплохо благодаря приближению даты уплаты основных налогов в июне. Мировые цены на нефть корректируются вниз на признаках нормализации обстановки на Ближнем Востоке, а дисконты российской нефти вновь расширяются. Более того, доллар продолжает укрепление на ожиданиях ужесточения политики ФРС США. На внутренних площадках активно дешевеют акции и облигации, реагируя на вероятность более высокого уровня ключевой ставки ЦБ. Очевидно, что при сохранении текущей ситуации после завершения налогового периода рубль может ускорить темпы ослабления.

Илья Федоров,

главный экономист В начале июля с рынка уйдут зеркалирующие продажи валюты Курс рубля к доллару вплотную приблизился к верхней границе нашего прогнозного интервала 72,5–74,5 руб./$. Рубль медленно слабеет, возвращаясь к более естественным уровням. Средний курс в мае был 73 руб./$, в июне — не более 73,5 руб./$. Ослабление рубля происходит на налоговой неделе. В целом налоги в июне не самые крупные, а спрос на валюту со стороны Минфина стабильный. В начале июля с рынка уйдут зеркалирующие продажи валюты со стороны Банка России, это добавит около 2–3 руб. к курсу. Фактор Минфина будет нейтральным. В конце июля будут большие продажи валюты от экспортеров. НДД будет платиться из расчета высоких цен на нефть апреля—мая, рубль локально получит поддержку. Ожидаем курс до конца недели в диапазоне 73–75 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Доллар чувствует себя уверенно Приоритетным для курса национальной валюты к иностранным валютам продолжает оставаться экспортно-импортный баланс, а также геополитическая обстановка. Нефтяные цены тем временем показывают снижение по мере роста количества танкеров, которые пересекают Ормузский пролив. Доллар чувствует себя уверенно по отношению к основным мировым валютам. При оценке траектории евро в фокусе — свежая статистика по деловой активности в еврозоне, где индекс промышленности неожиданно снизился, хотя ранее ожидалось сохранение. А индекс PMI в промышленности и сфере услуг, напротив, вырос в июне относительно мая.