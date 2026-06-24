Курс доллара. Прогноз на 25–26 июня
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Несмотря на налоговый период доллар стремительно укрепляет позиции в России. По итогам торгов среды внебиржевой курс американской валюты закрылся на отметке 74,9 руб./$, что на 1,9 руб. выше значений закрытия пятницы. «Медвежья» игра инвесторов вызвана ожиданиями снижения предложения экспортной выручки из-за падения цен на нефть, а также глобальным ростом доллара на мировом рынке.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«БКС Мир инвестиций»
|72.50-74.50
|Банк Зенит
|74.00
|Банк Русский Стандарт
|73.00-75.00
|«Цифра банк»
|72.00-75.00
|Газпромбанк
|72.00-74.00
|Консенсус-прогноз *
|73.60
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
После завершения налогового периода рубль может ускорить темпы ослабления
Рубль остается под давлением как внешних, так и внутренних факторов, однако выглядит неплохо благодаря приближению даты уплаты основных налогов в июне. Мировые цены на нефть корректируются вниз на признаках нормализации обстановки на Ближнем Востоке, а дисконты российской нефти вновь расширяются. Более того, доллар продолжает укрепление на ожиданиях ужесточения политики ФРС США. На внутренних площадках активно дешевеют акции и облигации, реагируя на вероятность более высокого уровня ключевой ставки ЦБ. Очевидно, что при сохранении текущей ситуации после завершения налогового периода рубль может ускорить темпы ослабления.
В начале июля с рынка уйдут зеркалирующие продажи валюты
Курс рубля к доллару вплотную приблизился к верхней границе нашего прогнозного интервала 72,5–74,5 руб./$. Рубль медленно слабеет, возвращаясь к более естественным уровням. Средний курс в мае был 73 руб./$, в июне — не более 73,5 руб./$. Ослабление рубля происходит на налоговой неделе. В целом налоги в июне не самые крупные, а спрос на валюту со стороны Минфина стабильный. В начале июля с рынка уйдут зеркалирующие продажи валюты со стороны Банка России, это добавит около 2–3 руб. к курсу. Фактор Минфина будет нейтральным. В конце июля будут большие продажи валюты от экспортеров. НДД будет платиться из расчета высоких цен на нефть апреля—мая, рубль локально получит поддержку. Ожидаем курс до конца недели в диапазоне 73–75 руб./$.
Доллар чувствует себя уверенно
Приоритетным для курса национальной валюты к иностранным валютам продолжает оставаться экспортно-импортный баланс, а также геополитическая обстановка. Нефтяные цены тем временем показывают снижение по мере роста количества танкеров, которые пересекают Ормузский пролив. Доллар чувствует себя уверенно по отношению к основным мировым валютам. При оценке траектории евро в фокусе — свежая статистика по деловой активности в еврозоне, где индекс промышленности неожиданно снизился, хотя ранее ожидалось сохранение. А индекс PMI в промышленности и сфере услуг, напротив, вырос в июне относительно мая.
Сейчас рубль получает поддержку от налогового периода
Несмотря на более низкие цены на нефть, российский рубль сохраняет относительную устойчивость, демонстрируя разнонаправленную динамику. Сейчас рубль получает поддержку от налогового периода, который завершится 29 июня. После его окончания поддержка ослабнет, Минфин продолжит покупать валюту, а экспортная выручка от углеводородов может сократиться — это создаст давление на курс. Ожидаемые коридоры: юань 10,8–11,1 руб./CNY, доллар 74–76 руб./$, при этом рубль склонен к умеренному ослаблению.