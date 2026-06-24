Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию
Московские аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с властями. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.
По данным агентства, авиагавани не работали с 21:05 мск. С 12:13 мск по согласованию рейсы принимает аэропорт Внуково. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов, отмечали в Росавиации. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за сутки на подлете к столице силы ПВО сбили 20 БПЛА.
Введение ограничений на полеты в московских аэропортах, включая Домодедово и Жуковский, и их работа по согласованию с властями, является частой практикой, связанной с обеспечением безопасности. Такие меры регулярно принимаются в ответ на атаки беспилотников в московском регионе. Например, 22 февраля 2026 года все четыре столичных аэропорта — Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский — принимали и отправляли самолеты по согласованию. Аналогичные ограничения действовали 16 июня 2026 года, когда Домодедово, Жуковский и Внуково временно не работали, а Шереметьево обслуживало рейсы по согласованию с 7:25 мск из-за 60 беспилотников, уничтоженных на подлете к столице.