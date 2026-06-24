Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с властями. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

По данным агентства, авиагавани не работали с 21:05 мск. С 12:13 мск по согласованию рейсы принимает аэропорт Внуково. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов, отмечали в Росавиации. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за сутки на подлете к столице силы ПВО сбили 20 БПЛА.