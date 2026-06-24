Вагоны РЖД сошли в суд

Челябинский транспортный прокурор в интересах несовершеннолетнего пассажира сошедшего с рельсов поезда Москва — Челябинск требует от ОАО «РЖД» и дочерней компании холдинга АО «ФПК» компенсации нанесенного морального вреда в размере 500 тыс. руб. Авария произошла в апреле около станции Бряндино в Ульяновской области. Причиной схода вагонов поезда стала трещина, на которую не обратили внимания, из-за чего впоследствии отломился кусок рельса, что и привело к сходу и опрокидыванию вагонов поезда. Обвинение предъявлено инженеру, который, изучив дефектограмму рельса, не инициировал повторную проверку. В результате схода поезда пострадали более 80 пассажиров. В транспортной прокуратуре отмечают, что всего в интересах пострадавших по их заявлениям в суды направлено более 20 исков. Эксперты уверены, что иски будут удовлетворены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области

Копейский городской суд Челябинской области принял к рассмотрению иск челябинского транспортного прокурора о взыскании с ОАО «РЖД» и дочерней компании холдинга АО «Федеральная пассажирская компания» компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего пассажира поезда Москва — Челябинск, сошедшего с рельсов в апреле этого года в Ульяновской области. Об этом в минувший вторник сообщила Объединенная пресс-служба судов Челябинской области.

Согласно данным картотеки горсуда, иск был принят 10 июня, 15 июня принято решение о назначении дела к судебному разбирательству, которое назначено на 9 июля. Как пояснили «Ъ» в горсуде, в иске, направленном в интересах несовершеннолетнего, транспортный прокурор отмечает, что в апреле этого года в результате схода с рельсов семи вагонов поезда Москва — Челябинск ребенку был причинен вред здоровью, в связи с чем истец настаивает на компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб.

Как ранее сообщал «Ъ», авария поезда произошла 3 апреля 2026 года в 06:26 мск в районе станции Бряндино в Ульяновской области. С рельсов сошли и опрокинулись семь вагонов пассажирского поезда №302 Москва — Челябинск. При опрокидывании вагонов пострадали более 80 пассажиров, из них пятеро — дети. 23 человека, в том числе пятеро детей, госпитализированы. У двоих взрослых переломы, состояние одного взрослого пассажира оценивалось как тяжелое, у остальных госпитализированных пассажиров — средней степени тяжести.

В тот же день по факту схода вагонов было возбуждено уголовное дело. Уже тогда следствие назвало предположительной причиной аварии ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна. Позднее источники «Ъ», близкие к следственным органам, сообщали, что путейцы «знали о проблеме с железнодорожным полотном около станции Бряндино, но не придали этому должного значения». По словам собеседника, «скорее всего, на рельсах ранее уже появились трещины, нужно было проводить срочный ремонт, а его не проводили, что и привело к таким последствиям». Собеседник также отметил, что за некоторое время до прибытия поезда №302 по этому пути прошел другой поезд, «который сильно надломил железнодорожное полотно в месте ранее образовавшейся трещины», «а двухэтажный пассажирский поезд с большей массой попал в этот разлом, отломился кусок рельса, что и привело к сходу вагонов».

17 апреля стало известно, что следственные органы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (ЦМСУТ) Следственного комитета России предъявили обвинение инженеру ОАО «РЖД» в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ, до двух лет лишения свободы). По данным следствия, инженер сетевого диагностического комплекса инфраструктуры «ЭРА+» №519 Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры ОАО «РЖД» 27 марта при выполнении своих обязанностей допустил преступную небрежность: получив расшифровку дефектограммы железнодорожного полотна по участку Куйбышевской железной дороги с 888-го км по 1078-й км, инженер, выявив имеющиеся на ней дефекты, не инициировал вторичный, более детальный контроль, что в дальнейшем, 3 апреля 2026 года, и привело к сходу с рельсов восьми вагонов поезда №302 на 953-м км перегона ст. Путевой — станция Бряндино Куйбышевской железной дороги (КбшЖД). Причиной схода вагонов, отмечают в ЦМСУТ, стало «наличие дефекта, не установленного при расшифровке дефектограммы». Как отмечают в следственном управлении на транспорте, расследование дела еще продолжается, обвиняемый по-прежнему только один.

Старший помощник уральского транспортного прокурора Наталия Боровских пояснила «Ъ», что, когда пассажиры сошедшего с рельсов поезда пришли в Челябинск, Уральской транспортной прокуратурой прямо на вокзале был организован прием пострадавших граждан, им разъяснялись права, родителям детей пояснялось, что они могут обратиться в суд и прокуратуру с требованиями компенсации морального вреда. Всего, по данным Уральской транспортной прокуратуры, в интересах пострадавших пассажиров в суды «подано более 20 исков о компенсации морального вреда на различные суммы от 100 тыс. руб. и выше».

Узнать позицию ОАО «РЖД» по иску транспортного прокурора не удалось — в пресс-центре компании давать комментарии по телефону отказались, на запрос «Ъ» не ответили.

Почетный адвокат РФ Людмила Мороз уверена, что иски будут судом удовлетворены. «Поезд — это источник повышенной опасности, и там ответственность вне зависимости от вины. Но размер морального вреда определяется судом, и по суммам могут быть нюансы»,— заметила адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск