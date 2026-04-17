Инженера спустили с рельс на землю

Следственные органы, расследующие уголовное дело о сходе восьми вагонов пассажирского поезда Москва — Челябинск 3 апреля этого года, предъявили обвинение в нарушении требований безопасности и правил эксплуатации инженеру РЖД. Следствие считает, что при работе на этом участке на диагностическом комплексе «ЭРА+» он выявил дефекты, но не инициировал вторичный контроль. По предварительным данным следствия, вышестоящее руководство не знало о дефекте. По данным источников «Ъ», в РЖД жесткие регламенты, согласно которым в случае «остродефектной» ситуации, к которой относится и этот дефект рельсов, инженер был обязан незамедлительно доложить об этом своему руководству.

Следственные органы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (ЦМСУТ) Следственного комитета России предъявили обвинение инженеру ОАО «РЖД» в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Обвинение предъявлено в ходе расследования железнодорожной аварии в Ульяновской области 3 апреля, когда с рельсов сошли вагоны пассажирского поезда №302 Москва — Челябинск. Об этом в пятницу сообщило ЦМСУТ СКР.

По данным следствия, инженер сетевого диагностического комплекса инфраструктуры «ЭРА+» №519 Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры ОАО «РЖД» 27 марта при выполнении своих обязанностей допустил преступную небрежность: получив расшифровку дефектограммы железнодорожного полотна по участку Куйбышевской железной дороги с 888-го км по 1078-й км, инженер, выявив имеющиеся на ней дефекты, не инициировал вторичный, более детальный контроль, что в дальнейшем, 3 апреля 2026 года, и привело к сходу с рельсов восьми вагонов поезда №302 на 953-м км перегона ст. Путевой — станция Бряндино Куйбышевской железной дороги (КбшЖД). Причиной схода вагонов, отмечают в ЦМСУТ, стало «наличие дефекта, не установленного при расшифровке дефектограммы».

Диагностический комплекс инфраструктуры «ЭРА+» представляет из себя размещенный в двух специализированных вагонах комплекс оборудования для автоматизированного контроля и оценки состояния объектов железнодорожной инфраструктуры, прогнозирования ее развития и своевременного планирования ремонтов, в том числе объектов путевого хозяйства. Имеет большое количество систем видео-измерительного контроля, георадиолокации, неразрушающего контроля рельсов и т.д.

Следствие также отмечает, что помимо физического ущерба здоровью 80 пассажиров поезда нанесен также и значительный материальный ущерб объектам инфраструктуры ОАО «РЖД», размер ущерба устанавливается. По данным ЦМСУТ, следствие продолжает устанавливать все обстоятельства и причины происшествия, допрошено более 100 свидетелей, назначено более 80 судебных экспертиз.

По данным Засвияжского районного суда Ульяновска, 14 апреля задержанному инженеру РЖД (жителю областного центра) была избрана мера пресечения. Следствие настаивало на заключении обвиняемого под стражу, но суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя и принял решение в избрании обвиняемому меры пресечения в виде запрета определенных действий.

В ЦМСУТ фамилию обвиняемого не раскрывают, подробности позиции обвиняемого не раскрывают. Источник, близкий к органам следствия, сообщил «Ъ», что обвиняемый вину не признал, в свое оправдание пояснил, что «сигналы, которые он видел на дефектограмме, не требовали вторичного контроля». Собеседник также отметил, что, по имеющейся у следствия информации, «впервые на дефектограмме дефект был зафиксирован в январе 2026 года», однако, по его словам, «путейцы не знали о дефекте, поскольку ведомости на проведение вторичного контроля из регионального Центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры (РЦДМ, Самара) не поступало». Источник также отметил, что «следствие проверяет все версии произошедшего», будет дана оценка действиям других должностных лиц.

Собеседники «Ъ», знакомые с ситуацией, отмечают, что в РЖД действуют очень жесткие правила и регламенты по всем направлениям деятельности, которые связаны с безопасностью движения. Так, в инструкции РЖД по дефектам рельсов, утвержденной распоряжением №2499Р от 23.10.2014, дефекты с трещинами, выколами или изломами относятся к «остродефектным», которые непосредственно угрожают безопасности движения поездов», и такой дефектный рельс «подлежит замене без промедления». Кроме того, согласно «Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» (утверждены приказом Минтранса России №250 от 23.06.2022), в случае обнаружения дефектов, угрожающих безопасности движения, ответственные работники, обнаружившие дефект, обязаны принимать «незамедлительные меры к устранению неисправности» и «незамедлительно оповещать руководителя о дефекте любыми доступными средствами связи».

Получить комментарии в КбшЖД по телефону не удалось. В ведомстве рекомендовали направить по этому поводу официальный письменный запрос.

Авария произошла 3 апреля в 06:26 мск в районе станции Бряндино. По данным следствия, пострадали 80 пассажиров, из них пятеро — дети. 23 человека, в том числе пятеро детей, были госпитализированы. У двоих взрослых переломы, состояние одного взрослого пассажира оценивалось как тяжелое, у остальных госпитализированных пассажиров травмы легкой и средней степени тяжести. На сегодня в больнице остаются только двое, остальных выписали.

В тот же день по факту схода вагонов было возбуждено уголовное дело. Уже тогда следствие назвало предположительной причиной аварии ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна. Позднее источники «Ъ», близкие к следственным органам, сообщали, что путейцы «знали о проблеме с железнодорожным полотном около станции Бряндино, но не придали этому должного значения». По словам собеседника, «скорее всего, на рельсах ранее уже появились трещины, нужно было проводить срочный ремонт, а его не проводили, что и привело к таким последствиям». Собеседник также отметил, что за некоторое время до прибытия поезда №302 по этому пути прошел другой поезд, «который сильно надломил железнодорожное полотно в месте ранее образовавшейся трещины», «а двухэтажный пассажирский поезд с большей массой попал в этот разлом, отломился кусок рельса, что затем и привело к сходу вагонов».

Сергей Титов, Ульяновск