У «Времени приключений» выйдет спин-офф про принцессу Бубльгум и Марселин

HBO Max выпустит 10-серийный спин-офф анимационного сериала «Время приключений» про принцессу Бубльгум и королеву вампиров Марселин. Об этом стало известно на презентации Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios и Hanna-Barbera Studios Europe на фестивале в Анси, передает Variety.

Согласно описанию сюжета, с которым ознакомилось Variety, в новом сериале Бубльгум и Марселин «путешествуют по самым отдаленным уголкам Страны Ооо, встречая знакомые лица и сталкиваясь с новыми опасностями». Как сообщает издание, спин-офф по своему формату будет похож на проект «Время приключений: Фионна и Кейк».

Исполнительными продюсерами мультсериала выступят Фред Сейберт, многолетний продюсер «Времени приключений», и Сэм Реджистер, президент Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios и Hanna-Barbera Studios Europe. Над спин-оффом также будет работать ветеран франшизы, обладатель «Эмми» Адам Муто.