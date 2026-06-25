Отчаянные инвестиции

Первые биржевые торги акциями производителя оптоволоконных кабелей «Инкаб Холдинга» после проведения IPO ожидаемо начались с обвала котировок, которые опускались на 16% ниже цены размещения. Эмитент вышел на рынок в самый неподходящий момент: за неделю сбора книги заявок индекс Московской биржи потерял почти 12%, откатившись до минимума с марта 2023 года. Тем не менее по итогам торговой сессии котировки остановились лишь на 2% ниже цены IPO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Первые биржевые торги акциями «Инкаб Холдинга» начались с головокружительного падения котировок. Несмотря на то что цена размещения была установлена по нижней границе объявленного диапазона в 100 руб., акции почти сразу потеряли в цене 13%. За несколько минут инвесторы сбросили бумаги более чем на 20 млн руб. В дальнейшем таких агрессивных продаж не было, тем не менее ближе к концу торговой сессии котировки достигали отметки 84,12 руб.

Впрочем, столь агрессивное «медвежье» начало вторичных торгов не выглядело неожиданным на фоне крайне негативной конъюнктуры российского фондового рынка. Даже гендиректор компании Александр Смильгевич не скрывал пессимизма: «Мы вышли на биржу в момент, когда фондовый рынок не балует позитивом — скорее наоборот». С момента начала сбора книги заявок «Инкаб Холдинга» 16 июня индекс Московской биржи потерял почти 12%. В среду он достигал отметки 2230 пунктов, минимума с марта 2023 года.

Кроме того, стабильности ценным бумагам холдинга не добавила значительная доля частных инвесторов, участвовавших в размещении. По данным эмитента, на них пришлось около 75% предложенных акций, что заметно выше, чем у других полутора десятков компаний, выходивших на IPO в последние три года. В частности, при сопоставимых по объемам размещениях «Базиса» (3 млрд руб.) и В2В-РТС (2,4 млрд руб.) аллокация в пользу физлиц составила 61–63%. В IPO 2024 года эмитенты часто выделяли розничным инвесторам от 14% до 53% ценных бумаг. К тому же «Инкаб Холдингу» не удалось обеспечить сколько-нибудь значительной переподписки, и спрос лишь «незначительно превысил объем минимального заявленного предложения».

«При хорошем спросе на бумаги компании у организаторов больше возможностей управлять аллокацией и формировать более сбалансированный состав участников размещения, учитывая доли долгосрочных и краткосрочных инвесторов»,— поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов. Если же эмитент ориентируется на фактически сформированный спрос, «риск волатильности торгов значительно увеличивается, особенно если в размещении заметную долю занимают частные инвесторы», отмечает он.

«Инкаб Холдинг» — производитель волоконно-оптического и специального кабеля. По данным МСФО за 2025 год, выручка снизилась на 18%, до 4,9 млрд руб. При этом чистая прибыль рухнула более чем в два раза, до 80 млн руб. Одновременно задолженность компании выросла на 15%, до 3,8 млрд руб.

При этом средние объемы заявок розничных инвесторов составили почти 1 млн руб. Как указал “Ъ” источник, знакомый с ходом размещения, это может быть связано с тем, что некоторые заявки физлиц достигали 10 млн руб. Как поясняет аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын, скорее всего, ими были фонды, собирающие специализированные отраслевые портфели.

Тем не менее в компании отметили, что в размещении приняли участие лишь три институциональных инвестора. По данным блиц-опроса “Ъ” пяти разных УК, все они не участвовали в этом IPO. Причем портфельные управляющие из двух УК отметили, что даже не смотрели на эмитента, так как он слишком маленький для включения в портфель. «Нам интересны эмитенты с чистой прибылью от 10 млрд руб.»,— заявил директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.

Даже с учетом того, что IPO прошло по нижней границе ценового диапазона, акции эмитента заметно переоценены, отмечают опрошенные участники рынка. «Значительную часть прибыли компании съела высокая долговая нагрузка. Учитывая соотношение чистого долга/EBITDA выше 3,5, цена размещения должна была бы быть ниже»,— поясняет один из собеседников “Ъ”.

Впрочем, по итогам основной торговой сессии котировки остановились на отметке 98 руб., то есть всего на 2% ниже цены размещения. При этом индекс Московской биржи упал почти на 4%.

Андрей Ковалев, Виталий Гайдаев