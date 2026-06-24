Золото лишили полугодовой премии

Стоимость золота впервые с ноября 2025 года опустилась ниже уровня $4 тыс. за унцию. За шесть дней благородный металл потерял в цене 8,5%, а относительно исторического максимума потери составили почти 30%. Поводом для распродажи стало ужесточение риторики ФРС, которое привело к росту курса доллара и доходностей американских облигаций. Кроме того, значительно снизилась геополитическая премия после завершения активной фазы конфликта в Персидском заливе. Аналитики допускают падение цен в ближайшие месяцы вплоть до $3,7 тыс. за унцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

24 июня цена золота на спот-рынке впервые за семь месяцев опустилась ниже уровня $4 тыс. за тройскую унцию. По данным Investing.com, котировки драгоценного металла достигали отметки $3,96 тыс. за унцию, минимума с 6 ноября 2025 года. Это на 3,3% ниже значений закрытия предыдущего дня. Активная «медвежья» игра началась неделю назад, и за это время котировки снизились на 8,5%. Относительно исторического максимума, установленного в конце января этого года, золото подешевело почти на 30%.

Впрочем, другие благородные металлы потеряли в цене значительно больше. Так, стоимость серебра в течение дня опускалась на 6%, до $58 за унцию. Палладий потерял в цене почти 5%, откатившись ниже отметки $1,18 тыс. за унцию, обновив минимум с декабря прошлого года. Котировки платины снижались на 4,4%, до $1,58 тыс. за унцию, минимума с сентября 2025 года. Относительно январского пика эти драгметаллы потеряли до 50% своей цены.

Распродажу подстегнули итоги последнего заседания ФРС. Американский регулятор, как и ожидал рынок, сохранил ставку на уровне 3,50–3,75%, но девять из восемнадцати членов комитета заложили ее повышение до конца 2026 года. Вдобавок к этому из итогового заявления была исключена формулировка о склонности к смягчению монетарной политики. Медианный прогноз регулятора предусматривает, что базовая процентная ставка будет составлять 3,8% к концу 2026 года, тогда как мартовский прогноз оценивал ставку на уровне 3,4%. Как отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко, на фоне таких комментариев на рынке начали срабатывать стоп-лоссы на продажу.

Теперь инвесторы стали закладывать в свои модели вероятность повышения долларовых ставок до конца года, хотя раньше оценивали лишь вероятность одного или нескольких снижений. Это сразу привело к укреплению американской валюты и росту доходности коротких казначейских облигаций. В среду индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) поднялся до 105,66 пункта, прибавив за неделю 2,3%. Доходность годовых US Treasuries впервые с августа прошлого года поднялась до уровня 4% годовых. «Фундаментально золото страдает от роста альтернативной доходности: когда инвесторы могут получать более высокий доход по долларовым инструментам, привлекательность не приносящего никакой доходности благородного металла снижается»,— отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков.

Более сильная реакция серебра и металлов платиновой группы, по мнению господина Сушкова, связана как с меньшей ликвидностью, так и с чувствительностью к ожиданиям замедления промышленного спроса из-за ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Дополнительным фактором снижения сырьевых цен стало сокращение геополитических рисков на фоне подписания США и Ираном меморандума о прекращении боевых действий. «Военная премия в ценах драгметаллов, которая сформировалась в период жесткой фазы конфликта на Ближнем Востоке, практически исчерпала себя»,— отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

В таких условиях снижение цен на драгоценные металлы может продолжиться в ближайшие месяцы. Наталья Мильчакова не исключает снижения цены золота до $3,7 тыс. за унцию, серебра — до $48–50 за унцию. Основным «медвежьим» фактором, по ее мнению, будет выступать затягивание текущей ситуации с ближневосточным конфликтом.

«Поскольку неясно, как дальше будет осуществляться транзит через Ормузский пролив, не исключено, что спрос промышленности на драгметаллы будет падать из-за ожидаемых перебоев в поставках»,— отмечает эксперт.

Вместе с тем поддержку золоту могут оказать покупки центральных банков. В первом квартале 2026 года они уже приобрели 244 тонны золота. «Центробанки продолжают активно диверсифицировать резервы, уровень мирового долга остается высоким, а перспективы бюджетных дефицитов в США и Европе сохраняют долгосрочные инфляционные риски»,— отмечает Руслан Клышко. Как считает Наталья Мильчакова, в случае роста покупок регуляторами, а также роста спроса в странах Азии вполне реально, что котировки золота к концу года вернутся к $4,8 тыс. за унцию.

Виталий Гайдаев