В Тобольске ликвидируют последствия урагана

На Тобольск (Тюменская область) обрушился ураган, есть повреждения, сообщил мэр Петр Вагин.

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По его словам, администрация города совместно с ресурсоснабжающими организациями уже приступила к ликвидации последствий стихии. «Все службы задействованы. Ситуация на контроле»,— заверил господин Вагин.

Он также просит жителей соблюдать осторожность и в случае обнаружения повреждений (порывы линий электропередачи и связи, поваленные деревья и т. д.) сообщать в ЕДДС или по номеру 112.

Напомним, вечером 22 июня смерч обрушился на Свердловскую область. Наиболее пострадавшим стал город Кушва, где введен режим чрезвычайной ситуации. От последствий урагана пострадал 21 человек, повреждено около 100 домов, 32 частных дома смерч уничтожил полностью.

Ранее синоптики прогнозировали вероятность образования новых смерчей в Тюменской и Свердловской областях.

Полина Бабинцева