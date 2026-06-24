Бастрыкин взял на контроль дело о наезде самокатчика на ребенка в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования инцидента с наездом самокатчика на двухлетнего ребенка в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства.

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По данным Госавтоинспекции Екатеринбурга, инцидент произошел вечером 23 июня на улице Академика Парина. Предварительно установлено, что 19-летний местный житель, управляя прокатным электросамокатом, сбил двухлетнего ребенка, который находился на пешеходной дорожке в сопровождении матери. Пострадавший госпитализирован.

Следственные органы СКР по Свердловской области по данному факту возбудили уголовное дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК РФ). Доклад о ходе его расследования и установленных обстоятельствах генералу Бастрыкину представит руководитель СУ СКР по региону Богдан Францишко.

Полина Бабинцева