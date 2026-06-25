КПРФ мечтает повторить

КПРФ подходит к думским выборам с «мобилизующим» вариантом программы, главные пункты которой руководство партии разъяснило на пресс-конференции 24 июня. Среди новшеств — положения о цифровых свободах и запрете внесудебных блокировок интернет-ресурсов. Деньги на повышение пенсий и зарплат бюджетников коммунисты обещают найти за счет национализации недр и налога на роскошь. В конце беседы с журналистами Геннадий Зюганов вспомнил «омерзительную» газету «Не дай бог!» 1996 года, правда, возложив ответственность на ее выпуск на непричастное к этому издание «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Программа Победы» КПРФ состоит из десяти шагов «к справедливости и возрождению»: «Остановим рост цен, долгов и тарифов» (первый шаг), «Богатства России вернуть народу» (шестой), «Интернет без цензуры, власть без коррупции» (девятый) и так далее.

В числе конкретных мер — национализация ключевых отраслей (недра, энергетика, транспорт, системообразующие банки), введение пошлины на экспорт нефти, прогрессивного налога на высокие зарплаты и дивиденды, налога на роскошь.

За счет привлеченных средств Компартия обещает народу поэтапную отмену НДС, кратный рост пенсий и зарплат бюджетников, платежи ЖКХ не выше 10% от дохода домохозяйства. Среди других предложений — возвращение Госплана, конец «вольницы для олигархов», честные выборы, безжалостная война с коррупцией, прозрачные госзакупки, прекращение внесудебных блокировок и «ущемления цифровых прав».

Коммунисты отталкиваются от идей, выработанных «не вчера, не по случаю и не на бегу», подчеркнул зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков со ссылкой на первую программу партии, принятую еще в 90-х. По его словам, документ обновлялся с учетом важных событий вроде «позорной пенсионной реформы», хотя его фундаментальные положения остались неизменными.

Текущую версию программы, по словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, отличает мобилизационный характер, поскольку речь со всех трибун «должна идти о победе». «Главный вопрос нынешней стратегии — обеспечить потенциал победы»,— заявил он, подчеркнув, что переговоры могут вести только равные стороны. Программные предложения КПРФ о национализации, «бюджете развития», коррекции ключевой ставки и заморозке цен направлены как раз на достижение этой цели, добавил господин Зюганов.

При этом реализовать предложенное коммунисты готовы и самостоятельно, заверил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин: «Мы готовы сформировать большинство в Госдуме, сформировать правительство».

Другие оппозиционные силы таким кадровым потенциалом похвастаться не могут, продолжил Геннадий Зюганов: «Говорю Слуцкому (председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.— “Ъ”): назови мне хотя бы пять человек, кто сможет руководить крупными министерствами, ведомствами,— никого нет, одна болтовня!» Это же касается «Новых людей», добавил он: «Ничего нового за пять лет, ни одного нового закона, ни одного нового решения».

Финансово-экономическая политика правящей партии, по словам господина Зюганова, «обанкротилась»: «Опять провалились до нуля, из 26 отраслей 22 ушли в минус». Поэтому избиратель фактически выбирает между двумя вариантами: если нравится, что происходит,— «"Единая Россия" с ее политикой», если не нравится — «социализация, объединение усилий и новая программа победы», добавил коммунист.

Закончив с общим, участники пресс-конференции перешли к частному, обратившись к главе Омской области Виталию Хоценко с требованием прекратить дискриминировать депутата Госдумы Олега Смолина, который представляет в нижней палате этот регион. По данным КПРФ, ему якобы не дают «даже отчитаться».

А вот некоторых журналистов коммунисты, напротив, похвалили: например, газету «Ведомости» — за недавнее «фундаментальное интервью» с Геннадием Зюгановым. «Было время, когда "Коммерсантъ" и "Ведомости" формировали свою команду, издавали газету "Не дай Бог!", миллионными тиражами рассовывали по всем ящикам омерзительное издание,— припомнил господин Зюганов выборы президента-1996.— Ну вот сейчас приходят, задают вопросы (газета "Ведомости" была основана в 1999 году.— “Ъ”)…»

Григорий Лейба