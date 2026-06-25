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КПРФ мечтает повторить

Коммунисты объяснили, откуда возьмут деньги для народа

КПРФ подходит к думским выборам с «мобилизующим» вариантом программы, главные пункты которой руководство партии разъяснило на пресс-конференции 24 июня. Среди новшеств — положения о цифровых свободах и запрете внесудебных блокировок интернет-ресурсов. Деньги на повышение пенсий и зарплат бюджетников коммунисты обещают найти за счет национализации недр и налога на роскошь. В конце беседы с журналистами Геннадий Зюганов вспомнил «омерзительную» газету «Не дай бог!» 1996 года, правда, возложив ответственность на ее выпуск на непричастное к этому издание «Ведомости».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Программа Победы» КПРФ состоит из десяти шагов «к справедливости и возрождению»: «Остановим рост цен, долгов и тарифов» (первый шаг), «Богатства России вернуть народу» (шестой), «Интернет без цензуры, власть без коррупции» (девятый) и так далее.

В числе конкретных мер — национализация ключевых отраслей (недра, энергетика, транспорт, системообразующие банки), введение пошлины на экспорт нефти, прогрессивного налога на высокие зарплаты и дивиденды, налога на роскошь.

За счет привлеченных средств Компартия обещает народу поэтапную отмену НДС, кратный рост пенсий и зарплат бюджетников, платежи ЖКХ не выше 10% от дохода домохозяйства. Среди других предложений — возвращение Госплана, конец «вольницы для олигархов», честные выборы, безжалостная война с коррупцией, прозрачные госзакупки, прекращение внесудебных блокировок и «ущемления цифровых прав».

Коммунисты отталкиваются от идей, выработанных «не вчера, не по случаю и не на бегу», подчеркнул зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков со ссылкой на первую программу партии, принятую еще в 90-х. По его словам, документ обновлялся с учетом важных событий вроде «позорной пенсионной реформы», хотя его фундаментальные положения остались неизменными.

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Текущую версию программы, по словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, отличает мобилизационный характер, поскольку речь со всех трибун «должна идти о победе». «Главный вопрос нынешней стратегии — обеспечить потенциал победы»,— заявил он, подчеркнув, что переговоры могут вести только равные стороны. Программные предложения КПРФ о национализации, «бюджете развития», коррекции ключевой ставки и заморозке цен направлены как раз на достижение этой цели, добавил господин Зюганов.

При этом реализовать предложенное коммунисты готовы и самостоятельно, заверил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин: «Мы готовы сформировать большинство в Госдуме, сформировать правительство».

Другие оппозиционные силы таким кадровым потенциалом похвастаться не могут, продолжил Геннадий Зюганов: «Говорю Слуцкому (председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.— “Ъ”): назови мне хотя бы пять человек, кто сможет руководить крупными министерствами, ведомствами,— никого нет, одна болтовня!» Это же касается «Новых людей», добавил он: «Ничего нового за пять лет, ни одного нового закона, ни одного нового решения».

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Финансово-экономическая политика правящей партии, по словам господина Зюганова, «обанкротилась»: «Опять провалились до нуля, из 26 отраслей 22 ушли в минус». Поэтому избиратель фактически выбирает между двумя вариантами: если нравится, что происходит,— «"Единая Россия" с ее политикой», если не нравится — «социализация, объединение усилий и новая программа победы», добавил коммунист.

Закончив с общим, участники пресс-конференции перешли к частному, обратившись к главе Омской области Виталию Хоценко с требованием прекратить дискриминировать депутата Госдумы Олега Смолина, который представляет в нижней палате этот регион. По данным КПРФ, ему якобы не дают «даже отчитаться».

А вот некоторых журналистов коммунисты, напротив, похвалили: например, газету «Ведомости» — за недавнее «фундаментальное интервью» с Геннадием Зюгановым. «Было время, когда "Коммерсантъ" и "Ведомости" формировали свою команду, издавали газету "Не дай Бог!", миллионными тиражами рассовывали по всем ящикам омерзительное издание,— припомнил господин Зюганов выборы президента-1996.— Ну вот сейчас приходят, задают вопросы (газета "Ведомости" была основана в 1999 году.— “Ъ”)…»

Григорий Лейба

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