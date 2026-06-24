Бензин в России за неделю подорожал на 3%

За неделю с 16 по 22 июня потребительские цены в России выросли на 0,25%. На прошлой неделе рост составлял 0,15%. Цены на бензин за неделю увеличились на 3%, на дизтопливо — на 2,7%. Это следует из отчетов Росстата и Минэкономики.

По данным Росстата, за неделю цены на бензин изменились в 78 регионах России. Сильнее всего он подорожал в Дагестане (+16,5%) и Чечне (+15,2%). Средняя цена на Аи-92 в стране увеличилась на 2 руб. 13 коп. и достигла 67,54 руб. за литр. Цена на бензин марки Аи-95 в среднем выросла на 2 руб. 09 коп. — до 73,2 руб. за литр, Аи-98 — на 1 руб. 13 коп., до 96,51 руб. за литр.

Плодоовощная продукция подорожала на 1,5%. На 7,5% увеличились цены на картофель, на 6,6% — лук репчатый, на 4,1% — белокочанную капусту, на 3,6% — столовую свеклу. Подешевели за неделю огурцы (-3,2%), бананы (-0,9%) и помидоры (-0,3%). Незначительно снизились цены на куриные яйца (-2,4%), сливочное масло (-0,4%), твердые, мягкие и полумягкие сыры, молоко (-0,3%). Цена на курицу увеличилась на 0,8%, на сахарный песок — на 0,5%, смеси сухие молочные для детского питания, пшеничная мука, ржаной хлеб и гречка подорожали на +0,3%.