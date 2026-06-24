Российский бизнес вернулся в Дубай во время затишья на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке не привел к массовой релокации российского бизнеса из ОАЭ. Об этом на сессии «Ъ» на Петербургском международном юридическом форуме заявил Тимофей Носов, партнер международной юрфирмы BSA Law. По его словам, в мае 80% компаний вернулись в Дубай. В апреле в Ассоциации торговой недвижимости и ритейла прогнозировали, что около половины российских брендов, у которых есть магазины или рестораны в Эмиратах, могут покинуть рынок в ближайшие месяцы.

Как отметил господин Носов, эскалация конфликта больше всего сказалась на рынке недвижимости. Инвесторы поспешили в страну в поисках сделок со скидкой, однако по состоянию на май цены на готовую недвижимость почти не изменились. При этом акции крупных застройщиков продолжают падать из-за высоких геополитических рисков. Многие девелоперы в условиях нехватки финансирования начали массово переносить сроки сдачи объектов в попытках избежать банкротства. Тимофей Носов напомнил, что рынок Дубая традиционно славится длительными просрочками: застройщик по закону может на 12 месяцев задерживать ввод объекта без необходимости платить компенсации. С учетом большого спроса на недвижимость юрист ожидает на рынке череду слияний и поглощений, а также судебных разбирательств между инвесторами и девелоперами.

Дубай — один из самых дорогих рынков недвижимости в мире. По данным компании Knight Frank, к концу 2025 года в эмирате было куплено рекордное число объектов недвижимости стоимостью более $10 млн — 9 тыс. против 6,5 тыс. в Нью-Йорке и 3 тыс. в Лондоне. Впрочем, согласно подсчетам аналитической компании Reidin, в мае в Дубае была продана недвижимость на 22,5 млрд дирхамов ($6,1 млрд) — на 42% меньше, чем в апреле. По данным ValuStrat, продажи сократились на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала военной операции США и Израиля против Ирана в феврале американские военные базы в ОАЭ подверглись массированным атакам беспилотников. Из-за падения обломков БПЛА пострадали более 200 человек, в Дубае были повреждены многие знаковые достопримечательности, в том числе отель Burj Al Arab. По данным правительства ОАЭ, на конец прошлого года в Объединенных Арабских Эмиратах зарегистрировано более 13,5 тыс. российских компаний, из которых 2 тыс. получили лицензии в прошлом году. С 2022 года в страну переехало более 100 тыс. русскоязычных резидентов и предпринимателей.