Водитель трактора погиб после столкновения с грузовиком в Талицком районе

Грузовой автомобиль Volvo и трактор «Беларусь» столкнулись днем 24 июня на 224-м км автодороги «Екатеринбург – Тюмень» в Талицком районе, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. По предварительным данным, водитель грузовика, двигавшегося в сторону Екатеринбурга, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил столкновение с трактором, следовавшим впереди в попутном направлении по правой полосе. «В результате ДТП оба водителя были доставлены в медицинское учреждение. Впоследствии водитель трактора скончался от полученных травм»,— уточнили в ведомстве.

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В ходе проверки установлено, что водитель грузовика, житель поселка Буланаш, имеет 17-летний стаж управления транспортными средствами и ранее 52 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По результатам освидетельствования признаков опьянения у него не выявлено.

Водитель трактора, проживавший в поселке Троицкий Талицкого района, имел 22-летний водительский стаж и за время управления транспортом привлекался к административной ответственности семь раз. Обстоятельства его состояния в момент аварии будут установлены в ходе экспертизы.

«Сам водитель грузового автомобиля пояснил, что двигался по крайней правой полосе, не заметил впереди идущий трактор и допустил столкновение»,— добавили в ГИБДД.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели необходимые процессуальные действия. По факту ДТП назначено расследование.

Полина Бабинцева