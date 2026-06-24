Не все то «Золотой купол», что блестит

В США впервые испытали «Золотой купол». Эта оборонная система должна будет покрывать всю страну и сбивать любые виды ракет и беспилотников. Для этого Пентагон создаст сеть спутников — они будут обнаруживать, отслеживать и перехватывать снаряды в космосе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Первое испытание «Купола» провели 23 июня. Военные использовали передовое лазерное оружие и автоматические системы поражения, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Директору Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексею Арбатову такая противоракетная система все еще кажется слишком амбициозной:

«Испытания такого рода в космосе или на больших высотах проводились и раньше. Можно провести показательный эксперимент. Но создание ПРО требует защиты больших территорий. А это значит — огромное количество космических аппаратов. Они вращаются на орбитах и не могут стоять над одним местом. Соответственно, нужно в сотни раз больше аппаратов, чтобы в нужном месте их было достаточно. Кроме того, нужно развертывание наземных эшелонов на разных дальностях и высотах. Лазер на земле можно установить, но он перекроет очень небольшую территорию. А таких лазеров нужны десятки тысяч, чтобы они оказались там, где пролетает баллистическая ракета.

Этот показательный перехват — скорее реклама. Это еще не значит, что такую систему можно создать. От эксперимента до системы — огромная дистанция. Ограниченную ПРО США могут создать, в этом нет сомнения. Но она отразит только единичные удары — против случайных пусков, против третьих стран. Но ядерные сверхдержавы стоят намного выше этой системы».

Проект в январе 2025 года одобрил Дональд Трамп. «Золотой купол», по его словам, появится к 2029 году и обойдется в $175 млрд. Президент отметил, что нечто подобное пытался создать Рональд Рейган, и спустя годы у США появились для этого «супертехнологии». Даже если систему удастся запустить, она не сможет защитить США от любых видов ракет, в том числе баллистических, говорит военный эксперт Иван Коновалов:

«Создана площадка, где прокатываются огромные деньги. А потом объявят, что система себя не оправдала, и дисперсируют по видам войск. Как уже было с европейской и глобальной ПРО США. Когда не смогли сделать общую, перекинули на корабли — Aegis. Что, она доказала свою состоятельность? Здесь будет то же самое.

Показательный элемент создать можно. Но посмотрим на опыт конфликта между Ираном и США. В районе Персидского залива была создана комплексная система ПВО и ПРО. В итоге ее пробили иранцы с не самыми современными ракетами. Даже тройная система Израиля, включая «Железный купол», не доказала, что может перехватывать хотя бы «Кассамы» — самодельные баллистические ракеты из Газы. Поэтому нет такого золотого купола, против которого не будет платиновой системы поражения».

В управлении Конгресса США по бюджету усомнились, что «Золотой купол» обойдется в $175 млрд. Согласно отчету, на поддержание такой системы придется выделить более $1 трлн.

Егор Парфенов