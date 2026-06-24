«Металлоинвест» закрыл книгу облигаций с рекордным спросом

«Металлоинвест» закрыл книгу заявок по биржевым облигациям серии 002Р-06. Спрос превысил предложение, что позволило эмитенту увеличить объем размещения. Компания привлекла 20 млрд руб. сроком на три года, сообщила пресс-служба «Металлоинвеста».

Финальная ставка купона установлена на уровне «ключевая ставка ЦБ + 165 б.п.». Это на 10–20 б.п. ниже, чем по предыдущим выпускам «Металлоинвеста» в феврале и марте 2026 года. Достигнутый спред стал минимальным среди всех металлургов России с начала года.

«В данном выпуске нам удалось зафиксировать сужение спреда к ключевой ставке до 165 б.п. Компания продолжила последовательно снижать стоимость заимствований», — сказал заместитель гендиректора — финансовый директор «Металлоинвеста» Алексей Воронов. Купоны будут выплачиваться каждые 30 дней, номинал — 1 тыс. руб. Техническое размещение на Мосбирже запланировано на 29 июня.