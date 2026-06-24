Новак встретился с депутатом Госдумы Делимхановым

Вице-премьер России Александр Новак провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Стороны обсудили социально-экономическое развитие Чечни.

Господа Новак и Делимханов поговорили о реализации в регионе проектов по модели экономического развития республики. Они обсудили проект «Развитие кластера строительных материалов». По нему уже создан строительный технопарк «Казбек», начали работу гидроэлектростанция «Башенная» мощностью 10 МВт и производственный комплекс полного цикла по переработке труб и производству арматурного проката.

В агропромышленном кластере региона построили комплекс послеуборочной обработки зерна. Продолжаются ремонт и строительство аэропорта Грозный. Кроме того, в Чечне создают особые экономические зоны, в том числе промышленно-производственный комплекс «Грозный» и туристический комплекс «Ведучи».