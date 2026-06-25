Слябы срезали с пиков

Цены на российские стальные заготовки в портах Черного моря опустились за неделю на $10, до $480–485 за тонну. На пике в этом году они стоили $500 за тонну. Заводы, вероятно, пытаются стимулировать спрос со стороны турецких сталеваров, но те рассчитывают на дальнейшее удешевление сырья. Влияние ближневосточного конфликта на рынок, по всей видимости, ослабевает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Российские экспортеры стальной заготовки снизили цены в портах Черного моря на третьей неделе июня на $10, до $480–485 за тонну (FOB), говорится в обзоре аналитической компании BigMint. Котировки вернулись к значениям конца апреля — начала мая. На пиках с начала года цены на этом базисе доходили до $500 за тонну.

Стоимость слябов из РФ снижается под давлением слабого спроса и падения цен на лом в Турции, но крепкий рубль ограничивает возможность предоставления более глубоких скидок, отмечают аналитики.

Кроме того, по оценкам BigMint, экспортные цены поддерживает стабильная стоимость лома на внутреннем рынке. По данным «Транслома», средняя цена лома черных металлов в России 12–19 июня выросла на 2%, до 17,94 тыс. руб. за тонну. Котировки растут с конца мая, прибавив 9,7%. В Турции с 12 по 19 июня лом подешевел на 2%, до $392 за тонну. Как поясняют в BigMint, турецкие металлургические заводы воздерживаются от пополнения запасов сырья из-за слабого спроса на готовую сталь и падения цен на арматуру. В GMK также отмечают, что турецкие сталевары ждут дальнейшего снижения стоимости сырья, заняв выжидательную позицию. Китайские поставщики заготовки, по данным BigMint, к 19 июня снизили цены до $466–470 за тонну (FOB) против $474 неделей ранее.

По последним данным Турецкого статистического института (TUIK), которые приводит SteelOrbis, в январе—апреле 2026 года Россия увеличила экспорт стальных заготовок в Турцию в 2,3 раза, до 474,04 тыс. тонн. В рейтинге крупнейших поставщиков этого сырья в страну Россия занимает первое место. Находящийся на второй строчке Китай нарастил экспорт в 3,7 раза, до 378 тыс. тонн, Малайзия, занимающая третье место, сократила отгрузки на 47,7%, до 190,61 тыс. тонн. К июню торговля заготовками в Турции замедлилась, констатирует SteelOrbis.

За 2025 год, сообщало ОАО РЖД, экспорт продукции черной металлургии по железной дороге вырос на 11,1% год к году, до 24,8 млн тонн, включая прокат, листовую сталь, заготовку. Поставки в направлении портов увеличились на 10,1%, до 17,4 млн тонн, в том числе в южные порты — на 13,1%, до 11,5 млн тонн. Российские металлурги наращивают отгрузки на внешние рынки в условиях снижения внутреннего спроса, отмечали аналитики (см. “Ъ” от 20 февраля).

Экспортные цены на российские стальные полуфабрикаты начали расти в марте, подогреваемые конфликтом на Ближнем Востоке. Он вызвал рост котировок железной руды и повышение ставок фрахта, что привело к удорожанию китайских слябов на турецком рынке. Кроме того, из-за военных действий начались перебои с поставками стальных полуфабрикатов из Ирана, который до начала конфликта входил в десятку крупнейших производителей стали в мире. По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в январе—мае 2026 года производство металла на Ближнем Востоке сократилось на 14,6% год к году, до 19,9 млн тонн.

Но, согласно информации BigMint, в июне экспортные цены на стальную заготовку из Ирана начали расти, увеличившись за неделю к 19 июня примерно до $410–415 за тонну против $410 за тонну неделей ранее. Как отмечают аналитики, экспорт иранской заготовки постепенно восстанавливается, крупные производители объявляют новые тендеры. Хотя, говорится в обзоре, неопределенность вокруг переговоров США и Ирана заставляет покупателей сохранять осторожность.

Анатолий Костырев