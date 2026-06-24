Где убийство, там и мошенничество

В Краснодарском краевом суде началось рассмотрение дела Эдуарда Карагозяна и Арутюна Косяна, обвиняемых в совершении преступлений в составе преступного сообщества (ОПС) Рубена Татуляна, известного как Робсон. По версии следствия, Эдуард Карагозян причастен к убийству совладелицы торгового комплекса «Кипарис» Анжелы Жигирь. Арутюна Косяна обвиняют в хищении недвижимости предпринимателя Юрия Оганяна. Подсудимые не признают себя виновными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубен Татулян (Робсон)

Фото: «Ъ-Кубань» Рубен Татулян (Робсон)

Фото: «Ъ-Кубань»

Коллегия присяжных Краснодарского краевого суда на первом заседании по делу так называемой банды Робсона заслушала обвинительное заключение в отношении Эдуарда Карагозяна и Арутюна Косяна, предполагаемых участников организованного преступного сообщества. Криминальный авторитет Рубен Татулян (Робсон) находится в розыске, его будут судить заочно, процесс начнется 30 июня.

Эдуарду Карагозяну предъявлено обвинение в убийстве совладелицы сочинского торгового комплекса «Кипарис» Анжелы Жигирь в сентябре 2012 года.

Тело женщины с огнестрельным ранением головы было обнаружено в салоне ее Lexus, стоявшего во дворе частного дома.

Следствие пришло к выводу, что в госпожу Жигирь стрелял Эдуард Карагозян, действовавший по указанию Рубена Татуляна. Незадолго до гибели женщина вела переговоры с предпринимателем Антраником Яланузяном об уступке тому прав аренды участка в Адлере. Рубен Татулян выступал гарантом сделки. Участок площадью 0,5 га находится на набережной реки Мзымты, на нем расположены коммерческие помещения, в том числе ТК «Кипарис».

После согласования условий сделки господин Яланузян передал Рубену Татуляну $1 млн, попросив вручить деньги Анжеле Жигирь. В этот момент, как полагает следствие, у Робсона возник план похищения денежных средств.

Лидер ОПС поручил своим приближенным убить женщину, а полученную сумму он оставил себе.

Обвинение Арутюна Косяна в мошенничестве связано с переходом прав на участок площадью 0,25 га и коммерческое помещение площадью 74 кв. м в Адлере. Участок на набережной Мзымты находился в аренде у предпринимателя Юрия Оганяна, ему же принадлежало помещение магазина. В 2016 году у господина Оганяна возникли финансовые сложности: ему срочно понадобились 10 млн руб. Этим решил воспользоваться Рубен Татулян, полагает следствие. Рубен Татулян и Арутюн Косян, который был в доверительных отношениях с предпринимателем, предложили Юрию Оганяну взять у их знакомого требуемую сумму взаймы при условии оформления договора купли-продажи коммерческого помещения и передачи прав аренды участка на доверенное лицо заимодавца. Господину Оганяну обещали, что сразу после выплаты долга ему вернут его недвижимость. Предприниматель подписал требуемые документы в декабре 2016 года. Однако в сентябре 2017 года Рубен Татулян убедил заимодавца уступить права на недвижимость ему самому, утверждает обвинение.

Подсудимые не признали себя виновными. По мнению адвоката Евгения Кронова, осуществляющего защиту Арутюна Косяна, в деле отсутствует событие мошенничества. «Имущество было приобретено у Юрия Оганяна законно. Обвинение само признает тот факт, что Рубен Татулян заплатил кредитору 14 млн руб., то есть погасил долг Оганяна с процентами и взамен получил недвижимость»,— пояснил адвокат. Что касается обвинения его подзащитного в причастности к ОПС, то защитник считает сомнительной версию следствия о том, что Арутюн Косян вступил в криминальное сообщество еще в 1998 году, а единственный эпизод, вменяемый в вину подсудимому, относится к 2016 году. «Получается, что главарь ОПС ждал 18 лет, чтобы вовлечь Косяна в практические действия в составе группировки»,— считает защитник.

Анна Перова, Краснодар