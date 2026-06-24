Алексея Мордашова переизбрали на пост главы «Русской стали»

Основной владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов вновь возглавил наблюдательный совет отраслевой ассоциации «Русская сталь». Решение о его переизбрании сроком на два года было принято на годовом собрании членов ассоциации, сообщила пресс-служба металлургической компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Мордашов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Алексей Мордашов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В июне 2024 года Мордашов стал председателем наблюдательного совета «Русской стали» вместо владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина, который возглавлял ассоциацию четыре года, избиравшись два срока подряд.

В официальном сообщении организации отмечается, что должность исполнительного директора ассоциации продолжит занимать Алексей Сентюрин. При этом Андрей Леонов (представитель «Северстали») также сохранит за собой пост вице-президента и председателя управляющего комитета.

Ассоциация «Русская сталь» была создана в 2001 году и объединяет крупнейшие металлургические предприятия в России. В ней состоят такие компании, как «ЕВРАЗ», «Северсталь», НЛМК, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), «Мечел» и другие.