Путин потребовал ускорить авиапроизводство

Президент Владимир Путин на совещании по развитию отечественной авиации заявил о необходимости ускорить и увеличить масштабы работы в отрасли. Он отметил, что Россия входит в четверку стран, способных обеспечить полный производственный цикл выпуска авиадвигателей, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на совещании

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин на совещании

Фото: пресс-служба президента РФ

«Я еще скажу о том, что все надо делать быстрее. Очень бы хотелось, чтобы это все было быстрее и масштабнее», — сказал он. По словам президента, государство, авиастроители и авиакомпании совместно сделают все для перехода российских перевозчиков на отечественные самолеты.

«По сути, речь идет об огромном долгосрочном заказе, в котором должны быть загружены авиастроительные заводы, их смежники и подрядчики, о кардинальном увеличении выпуска отечественных самолетов и освоении новых линеек воздушных судов», — подчеркнул президент.

Владимир Путин добавил, что государство помогает и продолжит помогать авиационной промышленности, но будет спрашивать с руководителей за сроки и качество продукции.