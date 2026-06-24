Путин потребовал ускорить авиапроизводство
Президент Владимир Путин на совещании по развитию отечественной авиации заявил о необходимости ускорить и увеличить масштабы работы в отрасли. Он отметил, что Россия входит в четверку стран, способных обеспечить полный производственный цикл выпуска авиадвигателей, передает ТАСС.
Владимир Путин на совещании
Фото: пресс-служба президента РФ
«Я еще скажу о том, что все надо делать быстрее. Очень бы хотелось, чтобы это все было быстрее и масштабнее», — сказал он. По словам президента, государство, авиастроители и авиакомпании совместно сделают все для перехода российских перевозчиков на отечественные самолеты.
«По сути, речь идет об огромном долгосрочном заказе, в котором должны быть загружены авиастроительные заводы, их смежники и подрядчики, о кардинальном увеличении выпуска отечественных самолетов и освоении новых линеек воздушных судов», — подчеркнул президент.
Владимир Путин добавил, что государство помогает и продолжит помогать авиационной промышленности, но будет спрашивать с руководителей за сроки и качество продукции.
Заявление президента об ускорении авиапроизводства и переходе на отечественные самолеты сделано на фоне комплексной программы развития авиационной отрасли России до 2030 года. Эта программа предусматривает выделение 770 млрд рублей на субсидирование внутренних рейсов и поддержку авиастроения, с ожидаемой долей отечественных самолетов у авиакомпаний до 81%. Более 400 млрд рублей из этой суммы предполагается направить непосредственно на развитие авиастроения. Изначально планировались поставки самолетов в 2024 году, но затем сроки были смещены на 2025 год.
В рамках этой программы запланированы поставки 1036 самолетов для гражданской авиации к 2030 году, включая Superjet-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и «Байкал» (ЛМС-901). Отмечается, что текущий парк воздушных судов насчитывает 1287 единиц, 67% из которых иностранного производства, на которые приходится около 95% пассажирооборота. Воронежский авиазавод, например, включен в программу по расширению производства воздушных судов и двигателей до 2030 года, с целью выпуска более 600 самолетов для российских авиакомпаний.
Разработка и производство самолетов сталкиваются с такими проблемами, как удорожание производства. Например, стоимость самолета «Байкал» выросла с 120 млн рублей в 2019 году до 455 млн рублей в августе 2024 года. Это подчеркивает необходимость государственной поддержки, о которой упоминает президент. Правительство уже выделило 175 млрд рублей из ФНБ на импортозамещение в авиационной промышленности. Также активно развиваются проекты по беспилотным авиационным системам, включая обучение сборке и управлению дронами в ряде школ.